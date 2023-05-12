Блинкен заявил, что США решают мировые проблемы, а не только помогают Украине

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, две трети повестки недавней встречи глав МИД Группы семи были посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всем мире, включая страны Глобального Юга"

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты, наряду с другими странами, работают над обеспечением обороны Украины, но при этом уделяют внимание и другим мировым проблемам, в том числе затрагивающим страны Глобального Юга. С таким утверждением в среду выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Даже сейчас, когда мы вместе со многими другими странами работаем над защитой Украины, помогая ей защитить себя и справиться с российской агрессией, мы неустанно уделяем внимание многим вопросам, которые затрагивают людей во всем мире. Вы упомянули Глобальный Юг", - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

По словам госсекретаря США, две трети повестки недавней встречи министров иностранных дел Группы семи были посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всем мире, включая страны Глобального Юга". В качестве таких проблем он перечислил климат, энергетику, продовольственную безопасность, сферу глобального здравоохранения и достижение целей развития.

"Часть проблемы, конечно, заключается в том, что сама агрессия России против Украины в действительности усугубила некоторые из этих проблем. Мы ясно дали это понять: мы - решение проблем, а не их причина", - заявил Блинкен.