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ТАСС

Китай заявил о намерении по проблеме Украины исходить из принципов Си Цзиньпина

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Источник изображения: © POOL

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган уточнил, что Пекин будет прилагать усилия для разрешения ситуации политическими методами

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Китайские власти намерены руководствоваться принципами председателя КНР Си Цзиньпина при урегулировании украинской проблемы, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на состоявшейся в Париже встрече со своей французской коллегой Катрин Колонна. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это отправная точка, исходя из которой китайская сторона будет занимать позицию по украинскому кризису и принимать меры для его урегулирования", - приводятся слова Цинь Гана в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Четыре принципа, о которых идет речь, - уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта.

Как уточнил министр, Пекин будет прилагать усилия, чтобы проблема Украины была решена политическими методами, на основе контактов, поддерживаемых с каждой из заинтересованных сторон. Цинь Ган пообещал, что Китай "продолжит играть для этого конструктивную роль". 

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