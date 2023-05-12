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ТАСС

В России стартует программа подготовки инструкторов по управлению FPV-дронами

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Обучение также смогут пройти военные, получившие ранения, несовместимые с продолжением службы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в Жуковском в мае начнет подготовку инструкторов по управлению боевыми FPV-беспилотниками (first-person view, "вид от первого лица"), сообщил ТАСС генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Планируем, что первый набор слушателей программы "Корпус героев" начнет обучение в мае этого года. Технология FPV, где оператор пилотирует дрон в режиме "от первого лица", активно применяется в рамках спецоперации на Украине как Вооруженными силами РФ, так и противником. Данная технология требует специального обучения. Наша программа создана для подготовки инструкторов, которые в дальнейшем смогут готовить пилотов расчетом боевых дронов FPV", - заявил Кузякин.

По его словам, обсуждается участие в проекте Московского физико-технического института. Кузякин также сообщил, что программа будет доступна для сотрудников спецслужб и военнослужащих, получивших ранения, несовместимые с продолжением службы.

"Мы готовы начать обучение инструкторского состава среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе людей с ампутацией нижних конечностей. В дальнейшем военнослужащие смогут продолжить службу в рядах ВС РФ в качестве инструкторов", - подчеркнул генеральный директор ЦКБР.

Длительность программы составляет 25 дней, единовременно обучение смогут проходить девять человек. Программа предполагает проведение полевой практики, длительность которой составит три недели.

ЦКБР специализируется на производстве и разработке БЛА, а также обучении и работает только с силовыми ведомствами. 

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