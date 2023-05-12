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ТАСС

Грузовой корабль "Тяньчжоу-6" успешно состыковался с орбитальной станцией Китая

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Станция «Тяньхэ»
Станция «Тяньхэ».
Источник изображения: CCTV

Корабль доставил топливо, продовольствие, принадлежности для экспериментов, личные вещи и товары ежедневного обихода, рассчитанные на обеспечение трех космонавтов в течение 280 суток

ПЕКИН, 11 мая. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-6" в четверг успешно состыковался с главным модулем "Тяньхэ" орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его сведениям, стыковка произошла в 05:16 по пекинскому времени (00:16 мск), то есть через 7 часов 54 минуты после старта с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В общей сложности "Тяньчжоу-6" привез на станцию 5,8 т полезного груза из максимально возможных 7,4 т.

В частности, корабль доставил топливо (700 кг, предназначенных для снабжения этого орбитального объекта), продовольствие (в том числе 70 кг фруктов), принадлежности для предстоящих экспериментов (714 кг), личные вещи и товары ежедневного обихода, рассчитанные на обеспечение трех космонавтов в течение 280 суток.

"Тяньчжоу" был отправлен на орбиту при помощи ракеты "Чанчжэн-7" в среду в 21:22 по пекинскому времени (16:22 мск), это 472-й запуск для носителей этого типа.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 т, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
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