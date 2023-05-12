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Американская военная промышленность и ее жестокая роль на протяжении столетия

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Украинские военные в пригороде Киева
Украинские военные в пригороде Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Al-Watan Syria: США затянут конфликт на Украине, чтобы получить максимум прибыли для ВПК

Военная "помощь" Киеву — вовсе не бесплатная, пишет Al-Watan Syria. США все просчитали: они подливают масло в огонь конфликта на Украине, даже несмотря на поражения ВСУ. Америка превратила Европу в рынок оружия. И все это ради максимизации прибыли своего ВПК, уверен автор статьи.

История американских войн, начиная с Первой мировой войны и заканчивая текущими военными конфликтами, которые Вашингтон развязал против России, Китая и их союзников, доказывает, что военные концерны, банки и инвестиционные компании имеют к этому прямое отношение. Они всегда подстрекали к военным действиям и ставили на победу американцев, чтобы получить больше прибыли за счет пострадавших.

Американский историк Алан Бругар написал книгу о роли этих компаний и банков в Первой мировой войне. Они, по его словам, получали прибыль в десять тысяч долларов с каждого доллара, потраченного на убийство одного человека. Напомним, что на этой войне с обеих сторон погибло более двадцати миллионов человек и еще двадцать миллионов были ранены или стали инвалидами. В 1939 году разразилась Вторая мировая война, в которой было убито более пятидесяти миллионов человек и еще больше получили ранения. Соединенные Штаты в обоих случаях оказались крупнейшим бенефициаром.

В 1934 году Хельмут Энгельбрехт опубликовал книгу под названием «Торговцы смертью». В ней содержатся официальные документы и материалы о том, как именно принимаются решения об участии Америки в войнах. Военные концерны дают взятки членам Конгресса и американским чиновникам для получения положительного решения.

В том же году американский генерал Смедли Батлер, дважды кавалер Медали Почета, издал книгу под названием «Война — это просто рэкет», в которой он описал природу военно-промышленного комплекса и заинтересованность в войнах его руководителей и магнатов. Батлер назвал себя «рэкетиром и гангстером капитализма». Специальный комитет конгресса США занялся проверкой всей этой информации и нашел доказательства причастности глав военных концернов, банков и инвестиционных компаний. Стоит отметить, что американская общественность какое-то время выступала против этой политики. Она потребовала сократить закупки оружия и отказаться от империалистических войн. Однако в 1941 году Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, чтобы пожинать прибыль от убийств, разрушений и процесса восстановления, инициированного после победы союзников в 1945 году.

Соединенные Штаты стали сверхдержавой по итогам Второй мировой войны и крупнейшим экспортером оружия в мире. Они подстрекают другие страны к участию в вооруженных конфликтах, чтобы те покупали у них оружие. Американские военные концерны не понесли никаких убытков за все годы своего существования. «Торговля смертью» стала для них самым прибыльным бизнесом.

Вот почему сейчас НАТО во главе с Вашингтоном сражается против России на территории Украины и подстрекает Тайвань к войне с Китаем. Соединенные Штаты не отправляют оружие бесплатно (ни на Тайвань, ни на Украину). Они все просчитали. Их не заботит баланс сил между Тайванем и Китаем или между Россией и Украиной. Американские военные концерны получили огромную прибыль от американских и европейских налогоплательщиков. Европейские страны отправили оружие на Украину, а затем пополнили запасы благодаря Вашингтону. Американские аналитики считают, что администрация Байдена заставила европейцев покупать американское оружие после того, как они отправили военную помощь Киеву. Это вызвало негодование европейцев, которые страдают от экономического кризиса из-за антироссийских санкций. Страны ЕС также были вынуждены увеличить оборонные бюджеты. В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном 13 марта, говорится, что почти половина (47%) вооружений из США приходится на страны Европы. А вот страны Африки и Ближнего Востока резко сократили импорт американского оружия (8%). Прекращение прокси-войны США против России на Украине, несомненно, приведет к резкому сокращению закупок Европой американского оружия и, следовательно, военные концерны понесут огромные убытки. Поэтому администрация Байдена настаивает на продолжении этого конфликта, несмотря на поражения и потери украинской армии.

Автор: Тахсин Халаби (تحسين حلبي)

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