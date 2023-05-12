Войти
Известия.ru

Песков рассказал о достигнутых целях России в спецоперации

106
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Песков заявил, что за год СВО были достигнуты определенные цели

За год проведения российской спецоперации были достигнуты определенные цели, в частности, удалось освободить значительные территории в Донбассе. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

«Вы знаете, что на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации. Собственно, это один из очень существенных и важных итогов», — отметил он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин еще 24 февраля 2022 года говорил о необходимости обеспечить безопасность жителей Донбасса. Пресс-секретарь российского лидера считает, что эту цель удалось выполнить частично, так как обстрелы Донецка и других городов со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются.

Он отметил, что России также «удалось изрядно потрепать военную машину Украины». Песков напомнил, что демилитаризация украинского государства была заявлена как очень важная цель спецоперации. Кроме того, пресс-секретарь сказал, что противника необходимо отодвинуть на значительные расстояния от городов Донбасса.

«Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться», — рассказал он.

Песков объяснил, что медленные действия России связаны c тем, что это военная операция, а не война. По его словам, Россия пытается сохранять инфраструктуру и спасать человеческие жизни.

Песков добавил, что многое западное оружие оказалось на поверку непригодным к условиям боевых действий на Украине, и Россия в ходе спецоперации изучает опыт применения тех или иных видов вооружений.

Ранее в этот день Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. По его словам, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности определенная часть целей СВО уже достигнута.

До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Запад в уничтожении законной власти на Украине.

26 апреля постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов пояснил, что целью спецоперации является противостояние угрозам безопасности, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защита соотечественников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2022
Зеленский устроил Путину ловушку. Но попал в нее сам
06.09.2022
Америка устроила игру и попыталась переделать мир. К чему это приведет?
07.03.2022
Die Welt: Западу только кажется, что Россия изолирована. За ней стоят страны с большинством населения Земли
24.02.2022
«ЛНР и ДНР необходимо оружие наземной войны. С воздуха их прикроют»
21.02.2022
TNI: после "российского вторжения" мир уже не будет прежним
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
11.02.2013
Ветеран Вьетнама может возглавить Пентагон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны