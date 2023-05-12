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ТАСС

Главы МИД Франции и Китая обсудили КНДР и конфликт на Украине

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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган – один из авторов политики высокой скрытности, ранее он занимался делами печати и информации. Фото Reuters
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган – один из авторов политики высокой скрытности, ранее он занимался делами печати и информации. Фото Reuters.

Катрин Колонна отметила, что Китай может сыграть важную роль в обеспечении стабильности во всем мире

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине и ситуация в КНДР стали одними из основных тем телефонного разговора, который провели в среду вечером министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД КНР Цинь Ган.

"Насыщенные переговоры с моим коллегой Цинь Ганом, - написала Колонна на своей странице в Twitter. - В центре обсуждений были наши двусторонние отношения и желание углубить наши экономические и человеческие обмены, экология, международные кризисы: Украина, Северная Корея".

Также перед началом встречи с китайским министром, который прибыл в Париж, глава французской дипломатии указала на "важную роль, которую играет Китай на мировой арене и которую может сыграть для обеспечения мира и стабильности во всем мире". Как сообщает Agence France-Presse (AFP), Колонна также выступила с призывом к Пекину "убедить Россию вернуться к полному соблюдению Устава ООН" в контексте конфликта на Украине.

Говоря о КНДР, Колонна заявила, что Пхеньян "занимает тревожную позицию" в международных отношениях и "идет на обострение". Обострением, по ее словам, является серия ракетных испытаний, осуществленных КНДР в последние месяцы.

Цинь Ган со своей стороны подчеркнул, что "прибыл в Париж ради совместной работы для ускорения обменов и сотрудничества в различных областях", особенно в гуманитарной сфере. Также среди приоритетов он обозначил "продвижение китайско-французского всеобъемлющего стратегического партнерства". 

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Страны
Китай
КНДР
Россия
Украина
Франция
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