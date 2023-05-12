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ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в Балтийск для планового ремонта

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Фрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат "Адмирал Григорович".
Источник изображения: Александр Карпушкин/ ТАСС

После реставрации корабль вновь вернется в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней будет готовиться к плановому ремонту на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Фрегат "Адмирал Григорович" в составе отряда кораблей с участием корветов "Сообразительный" и "Стойкий" зашел в Балтийск. Там его будут готовить к постановке на плановый ремонт", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

10 мая пресс-служба Балтийского флота сообщила о возвращении в Балтийск из дальнего похода двух корветов. Отмечалось, что корабли выполняли задачи дальнего морского похода в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Ранее ТАСС сообщал, что ремонт "Адмирала Григоровича" на ПСЗ может продлиться до двух месяцев, после чего он вновь вернется в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России.

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356 несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. Кроме него в составе Черноморского флота еще два корабля этого проекта. 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
1135 Буревестник
БФ
Калибр КР
ЧФ
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