Войти
ТАСС

Президент ФРГ: события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности

96
0
0
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, вернуться к старой философии безопасности будет невозможно даже после завершения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе. Свою точку зрения он высказал в среду в интервью радиостанции RBB.

"К сожалению, этого европейского порядка безопасности больше не существует", - сказал Штайнмайер, добавив, что единственной причиной является происходящее на Украине. "И не всем нравится слышать мой прогноз на ближайшее будущее", - отметил он. Даже прекращение конфликта на Украине, по мнению президента ФРГ, не будет означать возврата к старой философии безопасности. "Возникнет новая ситуация, при которой Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут в первую очередь защищаться друг от друга", - подчеркнул Штайнмайер.

Философия общей безопасности в долгосрочной перспективе, как предполагает президент ФРГ, перестанет быть общей концепцией. К сожалению, по его словам, это является следствием конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
03.02.2023
Украина просчиталась и лишила себя шанса на победу над Россией
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
18.05.2022
Немецкий телеканал: Латинская Америка выступает в поддержку России
08.06.2020
Доставлены гаубицы и танки: Киев готовит атаку в Донбассе
31.12.2015
Предварительные итоги 2015 года: объем «переходящих» потенциальных контрактов на экспорт ВиВТ
29.05.2015
После заявления Турчинова, в России потребовали согласовать вопрос по АН-70 с ними
30.01.2015
Алексей Лосев: На параде победы нами будет представлена лучшая в мире БМП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны