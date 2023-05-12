Президент ФРГ: события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, вернуться к старой философии безопасности будет невозможно даже после завершения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события на Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе. Свою точку зрения он высказал в среду в интервью радиостанции RBB.

"К сожалению, этого европейского порядка безопасности больше не существует", - сказал Штайнмайер, добавив, что единственной причиной является происходящее на Украине. "И не всем нравится слышать мой прогноз на ближайшее будущее", - отметил он. Даже прекращение конфликта на Украине, по мнению президента ФРГ, не будет означать возврата к старой философии безопасности. "Возникнет новая ситуация, при которой Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут в первую очередь защищаться друг от друга", - подчеркнул Штайнмайер.

Философия общей безопасности в долгосрочной перспективе, как предполагает президент ФРГ, перестанет быть общей концепцией. К сожалению, по его словам, это является следствием конфликта на Украине.