Военнослужащие ЮВО изучили новые образцы беспилотников

Бойцы российской группировки «Юг» осваивают новые образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 мая рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Служащие южной группы нанесли поражение украинским диверсантам и теперь готовятся к передислокации, а пока в запасе есть несколько дней — тренируются применять дроны, которые недавно получили.

«Ничего сложного. Постепенно. Мы не на соревнованиях, чтобы летать быстро туда–сюда. Подучимся и уже будем действовать нагло», — отметил солдат с позывным «Новый».

Помимо серийных вооружений на фронт попадают народные новации. Самодельное антидроновое ружье «Кошмарик» как раз из таких, его передали с гуманитарной помощью из Чувашии.

Другие изобретения — комплектующие БПЛА, насадки для снарядов — проходят тестирование в реальных боевых условиях, впоследствии их могут запустить в массовое производство.

«Раньше иглу свою ставили, сейчас наконечники выкрутил, вставил созданный на 3D-принтере, хвостовик накрутил. И она и управляемая, точно вниз летит, и в руках, когда вешаешь, не взорвется», — поделился командир подразделения с позывным «Князь».

В перерывах между выполнением боевых задач служащие не сидят без дела: строят блиндажи и общаются с товарищами. Здесь даже есть собственная книга посетителей, в которой отмечаются солдаты из Чувашии, Екатеринбурга, Магадана, Башкирии. Теперь в ней есть и автограф военкора «Известий».

Ранее в этот день начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б».

Тогда же появились кадры поражения украинской техники беспилотниками «Ланцет». По арсеналу ВСУ работает оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) (ОБТФ) «Каскад». С помощью «Ланцетов» они могут уничтожать даже замаскированные от дронов орудия противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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