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ТАСС

Эксперт пояснил, что призванные на сборы россияне не будут участвовать в СВО

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что пребывающие в запасе обычно помогают регулярным войскам подготовиться к крупным учениям

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Граждане России, призванные на военные сборы, не будут принимать участие в специальной военной операции, пребывающие в запасе обычно помогают регулярным войскам подготовиться к крупным учениям, пояснил в среду военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе россиян на сборы.

Литовкин пояснил, что в указе не прописаны никакие специальные условия сборов, документ является типовым, таким же, как и каждый год. "В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе. А так это обычные сборы в воинских частях и на полигонах", - сказал Литовкин.

Он отметил, что указ главы государства в первую очередь уведомляет о том, сколько именно человек нужно призвать на сборы и сколько для этого будет выделено средств. "Если внимательно изучить указ, то вы увидите, что там есть две сноски "для служебного пользования". В одной из них указывается число человек, призываемых на сборы, а в другой деньги, которые будут затрачены на призыв этих людей. Дело в том, что тем, кого призывают на сборы, платят по месту работы среднюю заработную плату во время сборов, а в армии им будут платить за звание и за должность, которые они будут занимать во время сборов", - рассказал эксперт.

Литовкин добавил, что сборы длятся не дольше двух месяцев и "подгадываются" под крупные учения, которые проводит Россия. "Для чего это нужно? В этом году у нас запланированы учения "Запад-2023". Призванные на сборы граждане, помогут снять с длительного охранения боевую технику, приведут ее в порядок, выгонят из боксов, проверят ее готовность к боевым действиям <…>. Этих ребят еще называют партизанами", - заключил эксперт. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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