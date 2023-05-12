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Известия.ru

Le Figaro назвала танк Т-14 «Армата» предвестником технологической революции

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Французская газета Le Figaro назвала «предвестником технологической революции» танк Т-14 «Армата», который начали применять российские силы в ходе спецоперации на Украине.

Авторы статьи подчеркнули, что если Т-14 полноценно вступит в дело, то немецким и американским машинам Leopard 2 и M1 Abrams придется столкнуться с неизвестностью, поскольку российский Т-14 является предвестником технологической революции.

В материале отмечается, что данный танк является прорывом. По данным Le Figaro, он должен работать в связке с боевыми машинами пехоты в рамках универсальной боевой платформы.

О применении Вооруженными силами (ВС) РФ новейших танков «Армата» в зоне спецоперации по защите Донбасса стало известно 25 апреля. При этом по словам источника «РИА Новости», в прямых штурмовых действиях танки пока не участвовали.

До этого, в декабре прошлого года, были продемонстрированы кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения специальной военной операции.


Как отметили в Минобороны, Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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