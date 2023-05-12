СМИ: ирландские военные готовят украинских саперов на Кипре

Как сообщила газета Cyprus Mail, эта учебная операция является частью так называемой миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, которая действует с ноября 2022 года

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Ирландские военные готовят украинских специалистов-взрывотехников на территории Кипра. Об этом сообщила в среду газета Cyprus Mail со ссылкой на начальника штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шона Клэнси.

Издание приводит его слова о том, что "ирландские военные уже находятся на Кипре, проводя базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию".

Как отметил Клэнси, эта учебная операция является частью так называемой миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine, EU Military Assistance Mission for Ukraine), которая действует с ноября 2022 года. Всего в программе участвуют 24 государства Евросоюза, которые обучают украинские вооруженные силы на своей территории.

Ирландия направила для участия в этой программе 30 своих военных инструкторов. В основном это специалисты по разминированию и оказанию медицинской помощи на поле боя.

Как сообщил в начале прошлого месяца министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас, власти республики окажут Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию. По имеющейся информации, украинские взрывотехники в составе 18 человек действительно прибыли в конце апреля на остров. По времени это совпало с пожаром, который произошел 26 апреля в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Власти пока так и не обнародовали официальные результаты расследования, но в печать просочились сведения о том, что разбирательство может подвести причину пожара в РЦНК к окурку, брошенному в том месте, где находились легковоспламеняющиеся материалы. Местные СМИ, ссылаясь на утечку информации во властных структурах, исключали версию поджога или теракта.