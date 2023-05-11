Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Атака украинских дронов на Кремль, покушение на убийство Захара Прилепина, теракты на российских железных дорогах – в последние недели Киев развернул против Москвы диверсионную войну. Для ее ведения противник использует все имеющиеся силы и средства. Впрочем, российская армия тоже не сидит, сложа руки.

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В ночь на 8 мая авиация и флот нанесли массированные удары возмездия – одни из самых мощных за всю СВО.

Если раньше атакам подвергались, в основном, стационарные объекты – подстанции, военные предприятия, объекты критической инфраструктуры – то в ночь на 8-е "прилетело" не только по ним. Под удар попали железнодорожные составы, перебрасываемые резервы, склады с боеприпасами.

Пожар в Павлограде Источник изображения: © Фото очевидца

В частности, одним из взрывов был полностью уничтожен Павлоградский химический завод, на котором хранились запасы вооружения, а также две казармы с украинскими военными.

Кроме того, удар возмездия нанесли по аэродрому Школьный в Одессе, откуда ВСУ запускают беспилотники в сторону Крыма, два моста – железнодорожный в Затоке и автомобильный в Маяках, а также позиционный район ПВО в Дачном. Обстрелу колоссальной силы подвергся Часов Яр – тыловой населенный пункт группировки, воюющей в Артемовске. На авдеевском направлении авиация корректируемыми авиабомбами ровняла с землей главный донецкий укрепрайон ВСУ.

Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки Источник изображения: © AP Photo / Libkos

У этих ударов две главные цели. Первая – наказать киевский режим за активные действия на российской территории. Вторая – как можно больше снизить наступательный потенциал Украины, которая со дня на день может пойти в атаку сразу по нескольким направлениям. Очень вероятно, что благодаря последним действиям российских авиации и флота, ВСУ были вынуждены сдвинуть свои планы.

В три эшелона

Несмотря на то, что страны Запада серьезно "прокачали" украинскую систему ПВО, поставили свои ЗРС и радары и регулярно снабжают Киев разведданными, ущерб от ударов был нанесен очень серьезный. Такой высокой эффективности удалось достичь, благодаря применению новой тактики.

Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений Источник изображения: CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300

В авангарде действуют недорогие дроны-камикадзе "Герань", которые наравне с ракетами-имитаторами вскрывают расположение вражеской ПВО и вынуждают ее тратить на себя дорогостоящие боеприпасы. Следом идет еще одна волна беспилотников, которая поражает объекты на земле. И лишь после этого в дело вступают носители высокоточного оружия, к тому времени уже прибывшие в район пуска.

Аналитики отмечают, что ВКС, вдобавок, наносят удары с разных сторон, чтобы еще больше запутать украинские РЛС. Таким образом, эффективность ПВО снижается еще больше.

Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области Источник изображения: © РИА Новости

Судя по всему, сказывается дефицит техники. Несколько недель назад западные СМИ писали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для зенитно-ракетных систем С-300. А западных поставок пока что не хватает, чтобы полностью заменить советские комплексы.