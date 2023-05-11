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Военное обозрение

Президент Чехии допустил возможность поставки Украине чешских военных самолетов L-159

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Чехии могут рассмотреть вопрос о передаче украинской авиации чешских военных самолетов L-159. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Ceske noviny.

Чешский президент заявил, что в настоящее время многие страны Запада отказываются предоставлять Украине современные истребители западного производства. По словам главы чешского государства, это связано с отсутствием у ВСУ летчиков, обученных летать на таких самолетах. Подготовка украинских экипажей займет много времени, отметил Петр Павел.

Кроме того, чешский президент обратил внимание и на то, что западные самолеты оснащены различными современными системами. Понятно, что властям США или европейских государств не хотелось бы, чтобы доступ к этому оборудованию получили россияне.

Если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, часть этого оборудования снимут

- отметил Петр Павел.

При этом президент Чехии заявил, что можно подумать над перспективой передачи Украине самолетов L-159 чешского производства, которые могли бы быть перевооружены.

Напомним, что самолет L-159 ALCA чешского производства представляет собой учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет, который еще называют легким многоцелевым штурмовиком. Он производился в 1997-2004 гг., а затем появилась информация о возобновлении производства самолета в 2017 году.

В настоящее время такие самолеты находятся на вооружении ВВС Чехии и ВВС Ирака. Понятно, что вряд ли стоит ожидать от учебно-тренировочных самолетов, пусть и достаточно современных, каких-то больших результатов в воздушных сражениях. Но не исключено, что решение о передаче Украине чешских самолетов будет призвано стимулировать дальнейшие аналогичные действия других европейских государств.

Впрочем, ранее стало известно, что власти Швеции отказались передавать Украине истребители JAS Grippen. Они заявили, что лишних самолетов у Стокгольма нет.

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Страны
Ирак
США
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
F-16
L-159
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