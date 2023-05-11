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Известия.ru

В НАТО заявили, что не считают Китай угрозой

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Военное командование НАТО не считает КНР военной угрозой для альянса, заявил 10 мая председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов <...> мы не разрабатываем военных планов, имеющих отношение к Китаю», — сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнили, что в альянсе угрозой считают Россию и международный терроризм. Как следствие, разрабатываются военные планы именно на случай противостояния с Российской Федерацией и террористами.

Однако, по его словам, подобная позиция НАТО не означает, что отдельные страны — члены альянса не занимаются разработкой планов на случай конфликта с Китаем.

В начале мая генерал армии США Майк Милли заявил о планах страны мешать сближению Китая и России.

При этом в апреле бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс отмечал, что США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран.

В свою очередь, за месяц до этого, в марте, президент Российской Федерации Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества России и Китая.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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