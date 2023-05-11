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Военное обозрение

Илон Маск назвал литиевые батареи «новой нефтью»

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Источник изображения: topwar.ru

Те, кто следит за тенденциями XXI века рекламировали потоки информации как «новую нефть», но теперь Илон Маск представил альтернативную точку зрения, заявив, что как «новую нефть» нужно рассматривать литиевые батареи.

На днях Маск находился в богатом нефтью Техасе, чтобы начать строительство завода по переработке лития, который Тесла намеревается построить в Корпус-Кристи. Лидер в отрасли производства электромобилей планирует вложить 375 миллионов долларов в предприятие, чтобы оно могло производить больше собственного лития для аккумуляторов.

Учитывая, что литий является ключевым компонентом в составе аккумуляторов, питающих автомобили Tesla, а электромобили получают всё более широкое распространение, Tesla, очевидно, является первым инвестиционным аргументом, который приходит на ум. Но есть и другие более мелкие американские компании, которые надеются воспользоваться ростом популярности производства лития, и это, очевидно, открывает возможности для тех, кто хочет быть среди лидеров в этой отрасли.

Имея это в виду, аналитики выделяют сведения об акциях двух компаний, связанных с литиевыми аккумуляторами по цене ниже 10 долларов, которые они считают потенциальными победителями в этой расширяющейся области.

Среди них компания (не станем упоминать здесь название), являющаяся лидером в области технологий литий-ионных аккумуляторов. Передовые аккумуляторные решения компании предназначены для питания широкого спектра электромобилей, от небольших легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Кроме того, компания предлагает комплексный набор услуг для поддержки своих клиентов, включая проектирование и интеграцию аккумуляторных систем, тестирование и проверку, а также послепродажную поддержку. Фирма также имеет глобальный охват, с производственными операциями в Китае, а также предприятиями в Германии и США.

Есть ещё один крупный игрок в области литиевых аккумуляторов США. Данная компания является важной составляющей в области передового восстановления ресурса литий-ионных аккумуляторов. По сути, фирма перерабатывает литий-ионные батареи, повторно вводя материалы обратно в цепочку поставок, а запатентованная технология предназначена для восстановления до 95% материалов, используемых в процессе производства батарей, включая литий, кобальт, никель и другие ценные металлы.

Учитывая растущую популярность электромобилей, название лития «новой нефть» Илоном Маском вполне обосновано. Конечно, в ближайшие годы и десятилетия объёмы добычи и использования нефти в мировой энергетике мало сократятся, однако, экология и зелёная энергетика, также «голосуют» за увеличения использования лития.

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Страны
Германия
Китай
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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