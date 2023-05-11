Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя

Grayzone: в Европе растет угроза неонацистского террора из-за боевиков с Украины

В Европе растет угроза неонацистского террора из-за возвращения с Украины боевиков, пишет Grayzone. Пороховую бочку подготовил сам Запад, когда содействовал распространению ультраправых идей в этой стране.

Кит Кларенберг

Арест двух хорошо вооруженных французских неонацистов, которые вернулись с Украины, высвечивает новую проблему для стран НАТО, финансирующих эту опосредованную войну, и разоблачает их заговор молчания о характере возникшей угрозы.

24 апреля 2023 года двух французских неонацистов приговорили к 15 месяцам лишения свободы за хранение боевых патронов. Девять месяцев им дали условно. Эти боевики вернулись с Украины, и их арестовали на таможне.

За обоими боевиками наблюдала французская контрразведка (Главное управление внутренней безопасности, ГУВБ). На них завели дело за создание угрозы государственной безопасности. Как сообщает французское издание Mediapart, один из арестованных ранее служил в элитном горно-пехотном подразделении Франции "Альпийские стрелки". Его уволили со службы, когда в интернете появилась информация о том, что он симпатизирует неонацистам. Второй арестованный – скандально известный активист правого толка.

После того, как Россия в феврале 2022 года начала военную операцию на Украине, сотни граждан Франции, равно как и других западных стран, отправились в Киев, чтобы с оружием в руках сражаться против российской армии. Как сообщает ГУВБ, по меньшей мере 30 французских боевиков – известные фашисты.

Однако эта шокирующая информация не вызвала никакого интереса у англоязычных средств массовой информации. Единственное исключение составил случай, произошедший в марте 2022 года, когда ультраправый боевик Лоик Ле Приоль (Loic Le Priol), отправившийся на Украину, был задержан в Венгрии и депортирован обратно во Францию. В Париже ему были предъявлены обвинения в убийстве аргентинского регбиста Федерико Мартина Арамбуру (Federico Martín Aramburú).

Естественно, у некоторых французских неонацистов, сумевших добраться до Киева, были давние связи со скандально известным военизированным формированием неонацистов батальоном "Азов"*. В январе 2022 года Париж ввел запрет на организацию белых расистов Zouaves ("Зуавы"). Ее члены месяцем ранее совершили нападение на протестующих против расизма, которые сорвали митинг кандидата в президенты от крайне правых сил Эрика Земмура (Eric Zemmour). Лидер этой группировки Марк де Каккере-Вальменье (Marc de Cacqueray-Valmenie) в декабре 2019 года побывал на Украине, где встречался с представителями "Азова"* и посетил учебные центры этого батальона.

Когда на Украине начались боевые действия, связанный с "Зуавами" и работающий до сих пор Telegram-канал Ouest Casual начал публиковать посвящения украинским военнослужащим, осуждая "азиатские контингенты советского империализма, которые снова обрушились на Европу". Связанная с "Зуавами" воинствующая неонацистская группировка Bordeaux Nationaliste регулярно организует сбор средств для Украины.

Вашингтон создает в Киеве пороховую бочку

После ареста французских неонацистов полиция "весь день допрашивала их", пытаясь выяснить, почему у них были с собой боеприпасы, которые строго-настрого запрещены к ввозу по французским законам. Ответ на этот вопрос очевиден: эта пара планировала перенести террор с украинских полей сражений во Францию.

В ноябре Алекс Рубинштейн (Alex Rubinstein) рассказал изданию Grayzone, как итальянская полиция арестовала пятерых членов местной неонацистской организации "Орден Хагал", которая поддерживает связи с батальоном "Азов"*. Эти люди создавали запасы оружия и боеприпасов, а также боевого снаряжения, среди которого был гранатомет, и планировали теракты. Шестого члена объявили в розыск, потому что он в то время воевал на Украине в составе "Азова"*.

Итальянские власти с 2019 года пристально наблюдали за этими неонацистами. Один из них был "опасно близок к ультраправым националистическим группировкам Украины" и планировал нападение на полицейский участок в Неаполе. А беглый боец "Азова"* намеревался совершить теракт в торговом центре этого города.

В январе 2021 года полиция перехватила телефонный разговор первого неонациста. Тот хвастался, что устроит "кровавую бойню как в Новой Зеландии", имея в виду теракт в Крайстчерче, где нападавший двумя годами ранее расстрелял 51 мусульманина. Этот человек украсил свой бронежилет и обложку своего манифеста, в котором упомянута Украина, логотипом "Азова"* "черное солнце".

Центр борьбы с терроризмом военной академии Уэст-Пойнт в 2020 году провел расследование и установил, что этот манифест обрел большую популярность в интернете среди украинских военизированных формирований. Один житель Киева даже перевел его на украинский и начал продавать в виде книги. Центр борьбы с терроризмом отметил, что Украина "особенно привлекает идеологов превосходства белой расы, активистов и авантюристов всех мастей", и все это – благодаря появлению там "Азова"* и прочих фашистских группировок, пользующихся государственной поддержкой.

Впервые после разгрома фашизма "не скрывающих своих взглядов ультраправых боевиков расистского и националистического толка открыто чествуют; они не скрываясь создают своих организации и заводят друзей во власти", говорится в материалах расследования центра. "Поддержка со стороны правительства Петра Порошенко и украинских спецслужб, которая не прекращается вопреки многочисленным фактам нарушений прав человека, придала сил и энергии крайне правым элементам и группировкам в Европе, в США и в других странах", – отмечается в докладе по итогам расследования. Фашисты массово стекаются в Киев, где вступают в "Азов"* и проходят подготовку.

Соединенные Штаты и их зарубежные вассалы всячески поощряют распространение неонацизма на Украине и содействуют ему. В годы холодной войны ЦРУ и МИ6 осуществляли тайную поддержку ультранационалистических организаций на Украине, которые ослабляли власть коммунистов. Когда США в 2014 году поддержали переворот на майдане, многочисленные ультраправые боевики стали проходить боевую подготовку, которую организовали для них Вашингтон, Лондон и Оттава. А когда Россия начала свою военную операцию, поддержка Запада только усилилась.

Есть две организации, которые в последние годы получают обширную практическую и материальную помощь со стороны государств НАТО. Это "Центурия" и "Правый сектор"**. С ними, а также с "Азовом"* поддерживали "прямые и регулярные" контакты арестованные члены "Ордена Хагал". Как пишут местные СМИ, они пытались "набирать людей в ряды этих воинствующих группировок".

Негативные последствия тайных операций США в Европе

С тех пор как Запад приступил к реализации тайной программы поддержки воинствующих экстремистов, он неоднократно сталкивался с разными негативными последствиями своих действий.

На всем протяжении боснийской войны в 90-х годах Соединенные Штаты поддерживали боевиков-моджахеддинов. Те прибывали на Балканы со всего мира "тайными рейсами" ЦРУ, в первую очередь, из Афганистана. Их щедро снабжали оружием в нарушение эмбарго ООН.

Эти люди быстро обрели определенную репутацию из-за жестоких убийств солдат противника и мирных жителей. Они организовывали провокационные нападения под чужим флагом на собственные позиции и на общественные места, готовя почву для западного вмешательства. Присутствие этих боевиков сыграло решающую роль в борьбе боснийских мусульман. Главный переговорщик от США Ричард Холбрук (Richard Holbrooke) заявлял, что боснийские мусульмане "не выжили бы" без поддержки моджахеддинов.

По условиям подписанного в 1995 году Дейтонского соглашения, моджахеддины должны были покинуть Боснию. Сразу после его подписания хорватские войска, воевавшие в этой стране вместе с британскими и американскими наемниками, начали ликвидировать верхушку боевиков-исламистов, и те разбежались по разным странам. Кто-то осел в Албании вместе с поставленным США оружием, и там к ним примкнули боевики из Армии освобождения Косова. Это тоже была поддержанная Западом группировка, основу которой составили закоренелые джихадисты.

Остальных боевиков перехватили при содействии ЦРУ и депортировали в их родные страны, где они предстали перед судом за серьезные террористические преступления. Находившиеся за рубежом лидеры моджахеддинов, включая Усаму бен Ладена, расценили это как мерзкое предательство.

В августе 1998 года террористы-смертники одновременно подорвали себя у зданий американских посольств в двух странах Восточной Африки. Днем ранее связанная с бен Ладеном организация "Исламский джихад"*** опубликовала заявление с угрозой, в котором открыто заявила о причастности США к экстрадиции "братьев" из этой группировки из Албании. "Исламский джихад"*** предупредил, что возмездие неминуемо и близко.

"Вкратце напоминаем американцам, что их послание получено, и сейчас готовится ответ на него, который, как мы надеемся, они внимательно прочтут, потому что мы, с божьей помощью, напишем его на понятном им языке".

Удары по посольствам положили начало джихаду бен Ладена против США. Его кульминацией стали события 11 сентября. Два угонщика самолетов, Наваф аль-Хазми (Nawaf al-Hazmi) и Халид аль‑Михдар (Khalid al-Mihdhar) были ветеранами боснийской войны. Как сообщало недавно наше издание, оба на день совершения терактов могли сознательно или по незнанию работать на ЦРУ.

Сегодня готовится еще более мерзкое предательство, а именно, Соединенные Штаты хотят прекратить оказание военной помощи Киеву. Запасы оружия на Западе почти полностью исчерпаны, с каждым днем все громче звучат требования политиков и общественности отказаться от поддержки Украины, а официальные лица открыто выражают сомнения в способности Киева успешно провести контрнаступление, и уж тем более освободить утраченные территории.

24 апреля издание Politico сообщило, что, если долгожданное контрнаступление завершится провалом, администрация Байдена наотрез откажется от поддержки Украины и заставит Киев вступить в переговоры с Москвой. При этом Вашингтон постарается подсластить украинцам эту горькую пилюлю, представив процесс как "прекращение огня", но не как "перманентные мирные переговоры". Конечно, военная операция украинцев целиком и полностью зависит от западной поддержки, а поэтому даже временное прекращение боевых действий приведет к полному краху. В этом случае российские войска смогут паровым катком пройти по украинской территории, не встретив по сути никакого сопротивления.

Заговор молчания об иностранных боевиках на Украине

Общая численность воюющих на Украине доморощенных и зарубежных фашистов неизвестна, но их наверняка очень много. Когда Соединенные Штаты откажутся от участия в этой опосредованной войне, у них появятся серьезные основания бежать с Украины. С собой они привезут накопленный боевой опыт, а во многих случаях качественную западную военную подготовку. На черном рынке в изобилии появится современное оружие с боеприпасами, которое в огромных количествах и нескончаемым потоком шло на Украину на всем протяжении конфликта.

В июле 2022 года Европол предупредил: "Распространение стрелкового оружия и взрывчатых веществ на Украине может привести к увеличению их контрабандных поставок в страны ЕС по давно сформировавшимся маршрутам или через онлайновые платформы. С завершением конфликта эта угроза может еще больше возрасти".

В том же месяце комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал доклад, один раздел которого был посвящен "дальнейшей радикализации" британцев, отправившихся за рубеж с "экстремистскими, ультраправыми и террористическими целями". Там подчеркивается, что эти люди могут наладить связи с другими боевиками, разделяющими их жестокую идеологию.

Страна, в которой они побывали и за которую могли воевать, в докладе не названа. Но нет никаких сомнений, что речь в этом разделе идет об Украине и о боевиках, которые оттуда возвращаются. Парламентский комитет зловеще предупредил, что в стране отсутствует "процедура надзора за этими людьми после их прибытия".

"Весь раздел этого парламентского доклада об ультраправом экстремизме и терроризме подвергнут цензуре. Там сообщается об иностранных боевиках, возвращающихся в Соединенное Королевство из некоей страны, и этому разделу предшествует глава о России. Интересно, что это за неназванная страна", – пишет в Твиттере Макс Блументаль (Max Blumenthal).

Трудно представить, что руководство западных спецслужб не знает о том, какой мощный взрыв может произойти на их земле из-за пороховой бочки, созданной ими в Киеве. Однако понятно, что они связаны обетом молчания по этому вопросу, поскольку им приходится подвергать цензуре свои собственные открытые доклады об угрозе со стороны возвращающихся боевиков. В то же время, эти люди рьяно проводят кампанию против угрозы доморощенного правого экстремизма.

Придя к власти, администрация Байдена неоднократно предупреждала о неминуемых терактах, которые будут совершать американские граждане "по расовым и этническим мотивам". Она даже опубликовала специальную стратегию национальной безопасности, посвященную этой "проблеме".

Тем не менее, предъявленное в феврале двум американским неонацистам судебное обвинение не вызвало у СМИ практически никакого интереса, а американские чиновники не комментировали это событие. Речь идет о лидерах группировки "Атомваффен", также известной под названием Национал-социалистический фронт сопротивления. Эти люди готовили взрывы на подстанциях в Балтиморе, штат Мэриленд, население которого преимущественно чернокожее, чтобы посреди зимы лишить жителей тепла и света.

Столь странное и жутковатое молчание можно отчасти объяснить связями "Атомваффен" с батальоном "Азов"*, который принимал в Киеве членов этой группировки. Одного из ее руководителей, Калеба Коула (Caleb Kole), министерство юстиции в январе 2022 года осудило вместе с сообщниками за запугивание евреев и журналистов. Оказалось, что Коул ранее посещал Украину и присутствовал на ежегодном музыкальном фестивале национал-социалистического блэк-метала "Асгардсрей". Фестиваль этот проводится при государственной поддержке, а на сцене выступают влиятельные активисты из "Азова"*.

Западные ученые мужи деятельно приукрашивают открыто фашистскую повестку "Азова"*, чтобы оправдать оказываемую Украине военную помощь. Но при этом они скрывают угрозу, создаваемую возвращающимися домой боевиками, которые много месяцев провели в окопах вместе с неонацистами из "Азова"*.

* батальон "Азов" – запрещенная в России террористическая организация

** "Правый сектор" – запрещенная в России экстремистская организация

*** "Исламский джихад" – запрещенная в России террористическая организация