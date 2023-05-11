МИД РФ: ДОВСЕ из-за действий Запада стал пережитком прошлого

МИД РФ: ДОВСЕ безнадежно устарел и не отвечает сложившейся в Европе обстановке

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) стал пережитком прошлого в условиях ухудшения военно-политической обстановки в Европе из-за действий стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В среду днем стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОВСЕ.

"Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадежно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО. Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась", – приводятся слова Рябкова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что события последнего времени – заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, вступление в альянс Финляндии и проработка соглашения с США, позволяющих размещать американские Вооруженные силы на финской территории – сильно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе.

"В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого", – заключил Рябков.

Он напомнил, что в 2004 году Госдума, ратифицируя соглашение об адаптации договора, приняла заявление, отражающее мнение парламентариев по ряду вопросов, связанных с ДОВСЕ.

"В нем, в частности, говорилось, что в случае наступления исключительных обстоятельств, которые могут поставить под угрозу высшие интересы Российской Федерации, ею будут приниматься политические, дипломатические и иные меры в целях устранения таких обстоятельств, в том числе при необходимости меры, затрагивающие режим ДОВСЕ, Соглашение об адаптации ДОВСЕ и предусмотренные Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации". К таким обстоятельствам, в частности, относится "коренное изменение военно-политической ситуации" по сравнению с ее состоянием на 2004 год. Очевидно, время для принятия таких мер пришло", – отметил Рябков.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен нижней палатой парламента во вторник, 16 мая.

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