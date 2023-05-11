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РИА Новости

МИД РФ: ДОВСЕ из-за действий Запада стал пережитком прошлого

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД РФ: ДОВСЕ безнадежно устарел и не отвечает сложившейся в Европе обстановке

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) стал пережитком прошлого в условиях ухудшения военно-политической обстановки в Европе из-за действий стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В среду днем стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОВСЕ.

"Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадежно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО. Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась", – приводятся слова Рябкова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что события последнего времени – заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, вступление в альянс Финляндии и проработка соглашения с США, позволяющих размещать американские Вооруженные силы на финской территории – сильно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе.

"В таких условиях ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого", – заключил Рябков.

Он напомнил, что в 2004 году Госдума, ратифицируя соглашение об адаптации договора, приняла заявление, отражающее мнение парламентариев по ряду вопросов, связанных с ДОВСЕ.

"В нем, в частности, говорилось, что в случае наступления исключительных обстоятельств, которые могут поставить под угрозу высшие интересы Российской Федерации, ею будут приниматься политические, дипломатические и иные меры в целях устранения таких обстоятельств, в том числе при необходимости меры, затрагивающие режим ДОВСЕ, Соглашение об адаптации ДОВСЕ и предусмотренные Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации". К таким обстоятельствам, в частности, относится "коренное изменение военно-политической ситуации" по сравнению с ее состоянием на 2004 год. Очевидно, время для принятия таких мер пришло", – отметил Рябков.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен нижней палатой парламента во вторник, 16 мая.

Радио Sputnik также рассказало, как на Западе, по словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, готовят "руководство по расколу России".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
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