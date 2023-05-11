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Известия.ru

В Госдуме объяснили денонсацию Договора об обычных вооружениях

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Депутат Госдумы Швыткин заявил о поддержке денонсации Договора об обычных вооружениях

Страны НАТО первыми нарушили Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), Россия приостановила свое участие в нем в 2007 году, а теперь выход будет сделан официально. Об этом депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил в среду, 10 мая.

«Договор был подписан в 1990 году, затем, в 1999 году, на саммите ОБСЕ был обновлен с учетом роспуска Организации Варшавского договора (ОВД) и расширения НАТО, то есть изначально договоренность была блоковой. Затем после роспуска ОВД и расширения НАТО произошел переход к национальным и территориальным уровням для стран-участниц. В 2007 году наш президент подписал указ о приостановлении договора», — сказал Швыткин в беседе с Lenta.Ru.

Он объяснил, что договор предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: артиллерия, боевые танки, бронированные машины, а также боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер. Ратифицировали его только четыре страны, в том числе Россия.

Страны Североатлантического альянса не ратифицировали договор, и даже нарушали его прямым образом, увеличивая соответствующее вооружение на границе России.

Парламентарий выразил уверенность в том, что Госдума поддержит решение президента России Владимира Путина об окончательном выходе из договора.

«Как бы там ни было, формально мы оставались участниками этого договора, что давало и какую-то моральную ответственность, и правовую. Теперь выход будет осуществлен официально», — заключил Швыткин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в 2007 году, сообщается на сайте kp.ru. Он назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора об обычных вооружениях в Европе.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил в беседе с телеканалом «Звезда», комментируя назначение Рябкова, что возможная денонсация ДОВСЕ может навести порядок в международном праве, так как данный договор устарел и не отвечает актуальной картине мира.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.

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