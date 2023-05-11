Военный эксперт объяснил, зачем призывают резервистов

Военный политолог Кошкин: мы готовим резервистов, они должны отвечать всем требованиям
Указ президента Владимира Путина о призыве резервистов на сборы прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в указе.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что такие сборы проводятся ежегодно, на них призываются по определенному графику резервисты соответствующих военно-учетных специальностей.