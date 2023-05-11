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РИА Новости

Военный эксперт объяснил, зачем призывают резервистов

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Резервисты из Крыма и Севастополя принимают воинскую присягу
Резервисты из Крыма и Севастополя принимают воинскую присягу.
Источник изображения: © Фото : Сергей Аксенов / Telegram

Военный политолог Кошкин: мы готовим резервистов, они должны отвечать всем требованиям

Указ президента Владимира Путина о призыве резервистов на сборы прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в указе.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что такие сборы проводятся ежегодно, на них призываются по определенному графику резервисты соответствующих военно-учетных специальностей.

"Это обычный плановый процесс. Мы готовим резервистов, они должны отвечать всем требованиям, которые к ним предъявляются. Поэтому резервисты в плановом порядке проходят сборы, по итогам которых они сдают тесты. Сборы нужны для того, чтобы все, кто находится в резерве, прошли в определенный срок соответствующий курс подготовки. Это как учиться в школе – если ученик не пройдет программу третьего класса, как его потом брать в четвертый", – объяснил военный политолог.
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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