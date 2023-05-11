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Латвия и Канада будут вместе обучать украинских военных

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Учения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

На следующей неделе Латвия и Канада начнут совместную подготовку военнослужащих из Украины на латвийской территории, сообщила Анита Ананд, канадский глава Минобороны.

"Сегодня я могу объявить, что Канада и Латвия будут совместно тренировать украинских военных на латвийской земле, начиная уже с 15 мая", — сообщила она на встрече с журналистами.

Ранее Канада объявила, что ее специалисты подготовили уже 36 тысяч военнослужащих для ВСУ.

Россия прежде направила странам-членам Североатлантического альянса ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что любые грузы, в которых имеется оружие для Киева, будут являться целью для ВС России. В МИД России заявляли, что НАТО играет с огнем, поставляя Украине оружие. Лавров отмечал, что страны Запада напрямую участвуют в украинском конфликте, причем не только поставками вооружений, но и обучением кадров.

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Украина
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Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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