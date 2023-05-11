Польша под "шумок" военных маневров затевает аншлюс украинских земель.

Вокруг Республики Беларусь происходит огромное количество событий, которые теряются в ежедневном информационном потоке. В ворохе событий, словно догоревшая спичка в ночи, иногда не видно замысла натовских сил по ведению «гибридной» войны в отношении Союзного государства. Между тем, если покопаться в просторах Интернета и собрать по крупицам нужную информацию, то вырисовывается более менее ясная картина происходящего.

В частности, если взглянуть на события прошедшего месяца, то можно заметить ряд военных приготовлений США и стран Европы у наших границ.

Более 15 учений прошло и проходит за нашими западными рубежами. В каждом из них только по официальной информации задействованы тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники. Ниже представлен список учений, которые непосредственно влияют на обеспечение национальной безопасности Беларуси и России.

НАТО

С 11 апреля. Global Thunder-23. Командно-штабные учения ВС САШ по проверке ядерной готовности.

17 апреля – 11 мая. Arrow-23. Крупнейшие военные учения в Финляндии с участием 14 стран и 26 тыс. военнослужащих.

18 апреля – 11 мая. Combined Resolve-23. Многонациональные учения СВ ВС стран-членов НАТО и государств-партнёров. Задействовано около 4 тыс. военнослужащих и до 500 ед. техники для переброски вооружения в Восточную Европу.

22 апреля – 23 июня. Defender Europe-23. В них задействовано около 9 тыс. американских и 17 тыс. европейских военнослужащих из 26 стран-членов и партнеров по НАТО.

24 апреля – 28 мая. Dynamic Front-23. Многонациональные учения ВС стран-членов НАТО и государств-партнёров. Задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих и до 100 ед. техники для переброски вооружения в Восточную Европу.

Польша

1-6 апреля. Amber Lynx-23. Тактическое учение на военном полигоне Ожиш.

10-14 апреля. Учение с батальонной тактической группой НАТО в Польше.

17-21 апреля. Учение 3-й Варшавской зенитной ракетной бригады 18-й мд на 42-й учебной авиационной базе в Радоме.

17-21 апреля. Wolf-Ram-23. Командно-штабные учения в области кризисного реагирования с привлечением практически всех силовых структур.

21-28 апреля. Niedźwiedź-2023 ("Медведь-23"). Крупнейшие в этом году учения 18 мд Польши. В учения "Медведь-23" было задействовано около 3 тыс. военнослужащих и около 300 ед. ВВСТ. "Медведь-23" стали этапом подготовки к еще более крупному учению ВС Польши Anakonda-23, которое пройдет с 6 мая по 16 июня, а потом перетечет в учение Defender Europe-23.

Литва

18-21 апреля. FÜREX-23. Учения ВС Литвы, 10-ой немецкой дивизии, 12-ой бригады, 13-ой бригады Нидерландов, франко-германской бригады, представителей кибербезопасности, транспортных войск, подразделений медицинской службы и быстрого реагирования. Учения FÜREX являются этапом подготовки к учению QUADRIGA.

31 марта – 11 апреля. Rising Bull-23. Учения боевой группы НАТО на полигоне Пабраде.

Латвия

23-29 апреля. «Вербум-2023/4». Многонациональные учения СВ ВС стран-членов НАТО и государств-партнёров на территории Латвии.

14-16 апреля. Учения с силами территориальной обороны по всей Латвии.

Эстония

18-21 апреля. Locked Shields, учения с подразделения кибербезопасности НАТО.

Стоит отметить, что столь огромное число одновременно проходящих учений это только занавес перед большим военным представлением. Уже в июне-июле нас ждут крупнейшие в истории Европы военные маневры Defender Europe-23 и Air Defender-23. Кроме них, на одном фоне будут проходить Baltops-23, Sea Breeze 23, Agile Spirit 23, Magdays 23, Ramstein Dust 23, Ramstein Guard 23 и т.д. Все они запланированы на конец июня, начало июля.

В рамках них к уже присутствующим на континенте войскам США, а это 33 тыс. американцев будут переброшены еще более 20 тыс. «головорезов». Задача у них стоит далеко не праздно прогуливаться по польским полигонам. «Пиндосы», как принято их называть, готовы продвигать демократию на Восток, как они уже делали это в Югославии, Ираке, Афганистане и т.д. Делать это они планируют естественно после массированного ракетно-артиллерийского удара, который может длиться до 7-10 дней, потом отправят вперед себя польских «шакалов», а уж потом и сами пожалуют.

Между прочим, помимо своих задач, столь крупные силы США в Европе являются гарантом продвижения интересов Польши, которая мечтает реализовать амбициозный проект «Речь Посполитая 2.0» и иметь территорию «от можа до можа». Для этого Варшава задумала Конфедерацию с Киевом, которая все больше приобретает очертания политического аншлюса западных украинских земель.

Помимо политики Польша разворачивается и в милитаристском отношении. Тысячи танков, самоходок и РСЗО капиталисты покупают не для того чтобы они простаивали в боксах. Помимо этого, по просочившейся информации, для огромной «Речи Посполитой 2.0», намерены сформировать еще и многонациональное подразделение. Пока не понятно, какое именно это будет формирование – дивизия, корпус или войско, но уже ясно, что в него будут входить «шестерки» из Прибалтики и часть недобитых соединений ВСУ.

Сергей Острына