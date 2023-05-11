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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Варшава продолжает милитаризацию: В этом году в Польше будет построен «центр HIMARS»

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В Польше будет построен «центр HIMARS»
В Польше будет построен «центр HIMARS».
Источник изображения: belvpo.com

Польский министр обороны Мариуш Блащак 4 мая начал свой трехдневный визит в США с посещения завода Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. Политик провел переговоры с правлением Lockheed Martin после чего сообщил, что услышал заверения о готовности американцев сотрудничать с польской оборонной промышленностью в производстве РСЗО HIMARS. Между тем Польша заинтересована в приобретении для РСЗО HIMARS ракет с дальность до 500 км, то есть большей, чем ранее запрошенные ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

Так же Блащак объявил, что в конце этого года в Польше будет создан «Центр HIMARS», который призван стать «хабом обслуживания и производства HIMARS не только для Польши, но и для европейских стран», многие из которых заинтересованы в покупке РСЗО.

Кроме того, Блащак сообщил, что первые пять пусковых установок HIMARS, из закупленных 20 ПУ в 2019 году, будут доставлены в Польшу уже в этом месяце и поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии. По заявлению поляка данные системы позволят усилить оборону «Сувалкского коридора». Однако 18-я мд в настоящее время в полном составе развернута у польско-украинской и польско-белорусской границ. Поэтому «неточность» Блащака вызывает определенное сомнение в истинном назначении закупаемых РСЗО. Вероятно, исходя из просочившейся информации, HIMARS будут переданы совместному польско-украинскому подразделению, которое формируется на стыке трех границ.

Разоткровенничавшийся Блащак добавил, что переговоры о закупке Польшей 500 пусковых установок (если точно 484), одобренные Госдепартаментом и Конгрессом США , «в принципе уже ведутся», и он с оптимизмом смотрит на подписание соглашения в ближайшее время. Большинство пусковых установок планируется установить на польские грузовики Jelcz.

Еще одной темой обсуждения Главой польского минобороны с американской стороной стало возможное производство противотанковых управляемых ракет Javelin в Польше. Как отметил Блащак, Javelin хорошо зарекомендовали себя в Украине, и хотя ими уже оснащено Войско Польское, «потребности намного больше», как и интерес стран Европы, ведь имеющиеся запасы натовские страны уже успели исчерпать, передав их Киеву.

В свою очередь 5 мая Блащак в ходе встречи с главой Пентагона Л.Остином подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. По его словам, это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества ОПК Польши и США. Помимо встречи с Остином, Блащак встретится с главой концерна Raytheon (производитель, среди прочего, ЗРК Patriot).

Напомним, что Варшава реализует ряд дорогостоящих закупок вооружений и увеличила бюджет на оборону в 2023 году до рекордных даже среди стран НАТО 4% от ВВП, что составляет более 20 млрд долларов США. Еще до 8 млрд долларов США планируется аккумулировать с помощью внебюджетного Фонда поддержки Войска Польского, большинство которого идет на финансирование закупок вооружений.

Находящиеся у власти представители партии «Право и справедливость» объясняют населению страны, что перед угрозой якобы исходящей от России и Беларуси могут обеспечить безопасность региона только крупные военные закупки и тотальная милитаризация регион за счет войск США. Надо отметить, что и представители польской оппозиции поддерживают эту риторику, их смущает лишь огромный размер затрат на перевооружение.

Очевидно, что политика наращивания военного потенциала Польши за счет США ведется в ущерб безопасности Союзного государства. Вашингтон, вслед за Украиной, превращает Польшу в очередной военный полигон, задача у которого одна – вооруженное противостояние с Беларусью и Россией, и поверьте, это всего лишь вопрос времени.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
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