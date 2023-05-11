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Техкульт

В России разработан уникальный БПЛА с именем «Бегалет-Мираж»

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Одна из разработок компании «Бегак» — БПЛА «Юрик»

Специалисты российского НТИ объявили о создании уникального в своем роде БПЛА с именем «Бегалет-Мираж», который оснащен гибридной силовой установкой и способен находиться в воздухе почти 12 часов на высоте от 6 до 8 км. Сейчас «Бегалет-Мираж» проходит испытательные полеты.

Как утверждают в НТИ, новинка с возможностью вертикального взлета и посадки близких аналогов на рынке актуальных моделей БПЛА не имеет, а разработан аппарат был инженерами компании «Бегак». «Бегалет-Мираж» имеет взлетную массу порядка 75 кг, из которых 20 кг приходится на полезную нагрузку — подобные беспилотники в настоящее время достаточно востребованы. К примеру, они могут выступать в роли воздушного ретранслятора при передаче данных, а также применяться для мониторинга линий газопроводов, сельхозплощадей или контроля за лесными пожарами. Данный БПЛА имеет две версии — основную с традиционным электродвигателем, обеспечивающим 2 часа полета, и гибридную, в которой электродвигатель дополнен бензиновым ДВС, позволяющую аппарату находиться в воздухе вплоть до 12 часов.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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