"Запад боится победы Украины". Главное из интервью экс-главкома НАТО Бридлава

Экс-командующий НАТО пояснил, почему на Западе опасаются победы Украины на поле боя

Военный успех Украины на поле боя является главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения, заявил отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав. По его словам, запрещая Украине использовать поставляемое оружие для нанесения ударов по РФ, Запад гарантирует России безопасность. США, утверждает генерал, "поддаются словесной войне Владимира Путина". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Филип Бридлав утверждает, что страх Запада перед возможным применением Россией ядерного оружия помешал оказать Украине более решительную поддержку. Об этом американский генерал сказал в эфире телеканала ABC.

"Запад построил убежище для Путина"

По его словам, запрещая Украине использовать оружие НАТО для нанесения ударов по РФ, Запад гарантирует России безопасность. США, как заявил Бридлав, "поддаются словесной войне Владимира Путина".

«Военные господина Путина подвели его на местах. Но его словесная война, его война запугивания - или, как мы говорим на военном языке, его сдерживание - работает бешено.

Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что Путин снова и снова угрожает нам тем, что мы сказали ему в начале этой войны, которой мы боимся. Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этой войны на Европу.

И что он нам воспроизводит чуть ли не каждый день? Кто-то высокопоставленный в России чуть ли не четыре-пять раз в неделю говорит о том, что если это [победа Украины] произойдет, то [будет применено] ядерное оружие - "если мы проиграем, [будет использовано] ядерное оружие", - пояснил Бридлав.

По его словам, на практике это означает, что Запад держит Украину в трудном положении.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю - хотя это и не заявлено официально, однако из того, что мы видим, становится ясно - мы не даем Украине того, что ей нужно для победы", - утверждает он.

Телеканал отмечает, что после крупной утечки разведданных Пентагона Киев держит свои планы контрнаступления закрытыми.

Генерал Бридлав полагает, что такая стратегия может означать "отрезание Крыма" в качестве плацдарма для атак России.

«Я надеюсь, что Украина использует свои возможности, чтобы перерезать сухопутный мост в Крым, вернуть себе подачу воды в Крым, перерезать мост через Керченский пролив, а затем поставить под удар весь Крым - атаковать, но прицельным дальним огнем, продвинуться как можно дальше на юг по континенту, а затем обстрелять Крым и поставить его под угрозу», - заключил собеседник телекомпании.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что Украина получила от западных стран все необходимые для успешного контрнаступления вооружения.

«У них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», - указал Блинкен.

"Мы готовы к любому развитию событий"

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин констатировал, что угроза ядерной войны нарастает. Однако, по его словам, Россия не намерена применять оружие массового поражения первой.

"Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой", - утверждает он.

Объявляя о начале частичной мобилизации 21 сентября, Путин указал, что "Россия располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО".

"И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - сказал российский лидер.

В конце февраля 2022-го Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, а в своем видеообращении в день начала СВО предостерег внешние силы от попыток "помешать, а тем более создавать угрозы для нашей страны".

"Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.

Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", - заключил президент РФ.

Григорий Плакучев