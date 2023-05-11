«Не как в голливудском фильме». Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Блинкен заявил, что ВСУ получили от Запада все необходимое для успешного контрнаступления

В Госдепе США считают, что у украинской армии есть все, что нужно для эффективного контрнаступления. Но в Киеве уже заявили, что окончательного плана по нанесению удара пока нет. То или иное решение будет принято в зависимости от ситуации. Западные и российские эксперты предполагают, что наступление начнется с Запорожской области, а военкор Юрий Котенок допускает, что "высока вероятность" наступления ВСУ в ближайшие часы.

США заявили, что Украина уже получила от западных союзников все необходимое для успешного нападения.

"Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении , о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его оценке, у ВСУ "есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными".

В Киеве считают иначе. 9 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз потребовал американские истребители F-16.

«Сегодня проснулся рано утром от громких взрывов: наша ПВО перехватывала ракеты Благодарю партнеров за предоставление систем ПВО. Я повторяю свой призыв увеличить их количество и предоставить F-16, которые будут работать вместе с наземными платформами, чтобы закрыть наше небо», - написал Кулеба в Twitter.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успеха от возможного контрнаступления. Но дипломат допускает, что оно может не оправдать надежд.

«Я надеюсь и ожидаю, что у них все будет хорошо, потому что всякий раз, когда я видел украинцев, они превосходили все ожидания. Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм», - приводит его слова The Guardian.

Британский министр иностранных дел обратил внимание, что ВСУ показали себя как "очень эффективные защитники своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может не быть».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как одно сражение, «которое все решит», передает УНИАН. Он подтвердил, что масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме», не будет.

«Не будет никакого продвижения Украины вперед, а то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер», - рассказал политик.

По его словам, контрнаступление - это не "одна неделя, один день или месяц». Подоляк подчеркнул, что это вопрос «многих событий» - удачных и менее удачных.

По данным российского военкора Юрия Котенка, ВСУ готовятся к попытке прорыва в ближайшие сутки. "Высока вероятность ближайших суток (часов)", - написал он в своем Telegram-канале.

Журналист считает, что украинские военные попытаются совершить прорыв "сразу на нескольких направлениях", при этом "приоритет - южный (Приазовский) фронт", там ранее было замечено скопление сил.

"В принципе, есть ясность, где и какими средствами пойдут", - добавил Котенок.

Но на Украине утверждают, что точного плана контрнаступления нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"На сегодняшний день людей, которые точно знают все наши планы [контрнаступления], их не существует. Окончательный план еще не утвержден", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, у Киева есть несколько вариантов, но они пока в разработке. В зависимости от обстоятельств и будут приниматься те или иные решения.

4 мая замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью "Известиям" заявил, что планируемое Киевом контрнаступление приведет к «неминуемо печальным последствиям». Он подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий - «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

В тот же день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия сосредоточила свои силы на передовой, чтобы начать контрнаступление в Запорожской области.

Он выразил мнение, что ВСУ придерживаются тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны. После этого, по его словам, Киев бросит основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА Новости. Рогов отметил, что российские военные знают и ожидают удара по городу Токмак.

Одним из направлений контрнаступления ВСУ называется Запорожская область. Таким образом Украина хочет выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Крым 24" заявил, что в его регионе ВС РФ готовы перейти в контрнаступление. По его словам, "полки укомплектованы полностью".

"Есть офицеры связи, офицеры боевого управления, офицеры разведки, саперы - все, что необходимо, сегодня полностью укомплектовано. Готовы сдержать натиск противника и более того перейти в контрнаступление. Я говорю о нашем наступлении. Сил и средств у нас достаточно», - сказал он.

Ангелина Мильченко