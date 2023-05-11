Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине

Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на мысе Анива на Сахалине

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива в южной части острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства", - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Маяк Анива был установлен в 1939 году на скале Сивучья возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Автором проекта выступил японский инженер Синобу Миура. Маяк представляет собой круглую бетонную 9-этажную башню с боковой пристройкой. Дальность действия маяка превышала 32 километра. С 1990 года постоянных работников на нем нет, маяк был переоборудован и работал автономно до 2006 года, после чего был заброшен. Несмотря на сильные разрушения, объект часто посещают туристы, которые подходят к нему на частных и личных судах.