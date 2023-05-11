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Американские и британские танки появились на территории Финляндии

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Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2)
Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2).
Источник изображения: © flickr.com / The U.S. Army

Yle: американские и британские танки появились в Финляндии — в рамках учений

В Финляндии проходят военные учения стран НАТО Arrow-23, которые были запланированы задолго до вступления страны в альянс, сообщает Yle. В них участвуют, кроме финских, военнослужащие из США, Великобритании и стран Прибалтики.

Мика Вильянен (Mika Viljanen), Анна-Мари Вуоллет (Anna-Mari Vuollet)

Финляндия вступила в НАТО ровно месяц назад, однако на организации учений Arrow-23 с участием более двух тысяч военных это никак не отразилось. По словам руководителя учений полковника Райнера Куосманена (Rainer Kuosmanen), учения были запланированы задолго до вступления Финляндии в НАТО.

"Однако приятно сознавать, что теперь мы проводим учения с союзниками, ведь раньше это были учения с партнерами", — говорит Куосманен.

Цель двухнедельных учений Arrow-23 — отработка действий механизированных войск в сложной боевой обстановке. Помимо финской техники, в учениях задействованы американские боевые танки Abrams и британские штурмовые танки Warrior.

Отработка взаимодействия

Основная цель учений, которые начались первого мая в деревне Ниинисало муниципалитета Канкаанпяя, заключается в улучшении взаимодействия между странами-союзниками.

Подполковник Джей Айрленд (Jay Ireland) из Сухопутных войск США также подчеркивает важность учений как способа отработки взаимодействия. "Мы хотим улучшить взаимодействие и боеготовность, чтобы стать единой надежной силой. Однако самое главное — согласовать действия, тактику и технику с нашими союзниками", — говорит Айрленд.

Айрленд находит интересным проведение учений с учетом разных подходов участников. "Лучшее в этих учениях — возможность показать друг другу свои сильные стороны, чтобы научиться, как лучше всего действовать в боевых ситуациях — говорит Айрленд.

Из числа союзников Финляндии по НАТО, кроме США, в учениях участвуют Великобритания и страны Прибалтики, то есть Эстония, Латвия и Литва. Международные силы представлены около 850 военными и почти 200 единицами военной техники. Задействовано почти 1300 специалистов Сухопутных войск Финляндии, из них более тысячи — призывники.

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M1 Abrams
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