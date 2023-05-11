Cтартовал прием заявок на соискание Премии имени Н.А. Макаровца

Холдинг «Технодинамика» совместно с ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» объявляет о начале приема работ на соискание ежегодной премии имени Н.А. Макаровца. К участию приглашаются представители организаций отрасли боеприпасов и спецхимии, разработчики, конструкторы, технологи – как отдельные специалисты, так и авторские коллективы.

Премия присуждается в следующих номинациях:

За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения;

За вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения;

За внедрение передовых технологий и инновационных решений;

За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции;

Лучшая научная работа;

Заслуженный ветеран отрасли.

Призовой фонд составляет 12 млн рублей. Размер премии за первое место – 800 тыс. рублей, за второе – 600 тыс. рублей, третье – 400 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо направить заполненную заявку, техническую документацию, согласие работника на обработку персональных данных в срок до 17 июля 2023 года включительно на электронную почту: i.s.krutov@tecmash.ru. Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива, не должен превышать 35 лет.

Премия имени Н.А. Макаровца учреждена холдингом «Технодинамика» по инициативе Госкорпорации Ростех и правительства Тульской области при поддержке Союза машиностроителей России в память о выдающемся ученом – оружейнике и вручается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. Организатор конкурса – ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».

За три года поступило 270 заявок от сотрудников предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии, а также высших учебных заведений и организаций Минобороны России. За прошедшие годы возросла активность молодых специалистов, конструкторов, разработчиков, многие инновационные проекты уже внедряются в производство.

Справка

Николай Александрович Макаровец – выдающийся ученый в области ракетной техники, внесший значительный личный вклад в развитие отечественной науки, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, РИА. С 1985 года – генеральный директор, а с 1999-го – генеральный директор и генеральный конструктор ФГУР «ГНПП «Сплав» (ныне АО «НПО «СПЛАВ» им А.Н. Ганичева).

Под его руководством было организовано серийное производство реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М». Николай Александрович – автор более 300 научных трудов, в том числе 14 монографий и более 140 патентов на изобретения.

За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня удостоен звания Героя Российской Федерации. Николай Макаровец – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы. Удостоен звания лауреата Международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность».