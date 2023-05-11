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Drom.ru

Тягач БАЗ будут делать на российском заводе Toyota

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БАЗ-S36A11
БАЗ-S36A11.
Источник изображения: Минпромторг РФ

Бывший российский заводToyota Motor в Шушарах ориентировочно в 2024 году займут сборкой тяжелых тягачей БАЗ-S36A11, пресс-служба Брянского автозавода распространила крупные фото новинки.

БАЗ-S36A11 имеет колесную формулу 6x6 и создан на основе армейского тягача БАЗ-6909. Все подвески у грузовика — независимые, кабина полностью оригинальная, с каркасно-панельной конструкцией и сугубо гражданским дизайном.


Тягач БАЗ-S36A11.
Источник: news.drom.ru

В движение тягач приводит 422-сильный турбодизель ЯМЗ-6531, который сочетается с 9-ступенчатой механической КП ЯМЗ-1909 и раздаточной коробкой ЗМТ с демультипликатором и блокировкой межосевого дифференциала. Грузоподъемность — 22,1 тонны, полная масса — 35,7 тонны.


Тягач БАЗ-S36A11.
Источник: news.drom.ru

Под проект сборки грузовиков принадлежащий сейчас ФГУП НАМИ бывший завод Toyota на днях передали в управление оборонному концерну «Алмаз-Антей», ему же принадлежит Брянский автозавод.

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Компании
Toyota
Алмаз-Антей
ГАЗ Группа
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