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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

На верфи ОСК в Астрахани заложен головной контейнеровоз проекта 00108

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Универсальный сухогруз-контейнеровоз
Универсальный сухогруз-контейнеровоз смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс» проекта 00108.
Источник изображения: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки первого из четырех контейнеровозов проекта 00108. Контракт на строительство и поставку судов подписан с АО «ГТЛК».

В мероприятии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель Совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих и другие почётные гости.

Открывая церемонию, глава региона отметил, что реализация проекта важна для задач по развитию МТК «Север-Юг», поставленных Президентом России: «Астраханская область – ключевой участок этого маршрута. Несмотря на санкции, наблюдается рост грузооборота через астраханские терминалы. Поэтому крайне необходимо строить современные суда. Уверен, что коллектив завода успешно с этим справится».

По словам Георгия Полтавченко, «очень приятно, что совершенно новую страницу в истории российского гражданского коммерческого флота мы также открываем именно в Астраханской области. «Лотосу» выпала честь начать строительство головного контейнеровоза нового проекта, а затем и серии из таких судов. Контейнеровозы «река-море», тем более универсальные контейнеровозы не строились в нашей стране никогда – ни в современности, ни во времена Советского Союза. Так что мы с вами сегодня свидетели действительно знакового события в истории российского судостроения».

Проект 00108 разработан нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные контейнеры.

Универсальный сухогруз-контейнеровоз смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс» проекта 00108 / Изображение: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Размерения судна соответствуют классу «Волго-Дон макс». Контейнеровоз сможет эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

Пропульсивная установка состоит из двух среднеоборотных дизелей по 1200 кВт и 2 винто-рулевых колонок отечественного производства ЦПС «Звездочка» (входит в ОСК). Мощности двух вспомогательных дизель-генераторов по 400 кВт достаточно для обеспечения питания 60 рефрижераторных контейнеров.

Основные технические характеристики: наибольшая длина судна - 141 м, ширина - 16,9 м, высота борта - 6,3 м. Объем грузовых трюмов составляет 12 тыс. куб. м, дедвейт в море – 9200 т (при осадке 5,3 м), в реке 5000 т (при осадке 3,6 м), скорость – 10 узлов.

Астрахань © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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Россия
Компании
Звездочка
ОСК
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