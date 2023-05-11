США решили сделать Турцию второй Польшей и попросили отдать С-400 Украине

Cumhuriyet: США хотят сделать из Турции вторую Польшу для снабжения Украины оружием

Вашингтон предложил Анкаре отправить российские системы С-400 Киеву, пишет Cumhuriyet. Так США хотят превратить Турцию в Польшу. И все это накануне выборов — наверняка не просто так, считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) заявил: «США спросили, можете ли вы отправить С-400 Украине, мы сказали нет» (Habertürk, 07.05.2023).

Это предложение, озвученное Чавушоглу за неделю до выборов, указывает на три основные проблемы.

США стремятся втянуть Турцию в военный конфликт

Предложение США, с точки зрения некоторых кругов, можно рассматривать как поиск решения важной проблемы турецко-американских отношений. Однако на самом деле США, как становится понятно, преследуют иную цель.

Помимо избавления от С-400, которыми располагает Анкара, Вашингтон посредством передачи С-400 Киеву желает вовлечь Турцию в военный конфликт. Америка старается сделать Турцию для Украины «Польшей на юге от нее».

Вовлечение Турции в конфликт, с точки зрения США, означает способ, во-первых, подорвать турецко-российское сотрудничество, во-вторых, вооружать Украину и через Турцию, помимо Польши, в-третьих, открыть Черное море для США / НАТО, заставив вовлеченную в конфликт Турцию ослабить режим, закрепленный конвенцией Монтрё о проливах.

Балансизм не выход

Даже одно это предложение Вашингтона свидетельствует о том, что балансизм, которого Анкара старается придерживаться, в конечном счете не является выходом из положения. Потому что этот балансизм опирается на «управление» с помощью тактических ходов, которые не соответствуют реалиям стратегической плоскости. А это, как видно на рассматриваемом примере, сталкивает Турцию лицом к лицу с рисками, которые в любой момент могут создать большую опасность для нее.

В этой связи Анкаре после выборов 14 мая необходимо прояснить свою внешнюю политику по таким вопросам, как основные противоречия, главные угрозы, реальные союзники, промежуточные силы.

Предвыборный материал для ПСР

Как видите, предложение США по С-400 — это предложение войны... Поэтому оно касается всех нас.

Однако Мевлют Чавушоглу информирует турецкий народ на этот счет не тогда, когда было сделано это предложение, а за неделю до выборов! Даже столь важный вопрос необходимо предавать гласности только в том случае, если он имеет значение как предвыборный материал.

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции пропагандирует 14 мая как «вопрос выживания», но за все это время не информировала турецкий народ о таком вопросе, касающемся будущего Турции!

Потому что... Власти Турции превращают корабль Anadolu, корни которого уходят в 90-е годы прошлого века, в «предвыборный автобус», организуют «Текнофест» (Teknofest), проводимый в сентябре каждого года, на этот раз в апреле и устраивают предвыборный митинг из этого фестиваля, а затем набрасываются на оппозицию: «Давайте не будет использовать вопросы обороны как инструмент для выборов»!

Повестка дня 15 мая

Очевидно, С-400 продолжат оставаться важнейшей проблемой Турции и утром 15 мая (или 29 мая в случае второго тура выборов). И то, как будет решаться эта проблема, также определит направление внешней политики Турции.

Турции следует отказаться от балансизма, который нынешние власти продолжают проводить, находясь в положении хромой утки, и выработать свою стратегию на основе ситуации в Черном море, проблемы расширения НАТО, антитурецкой роли США в Эгейском и Средиземном морях, а также в Сирии.

В этом контексте администрация Анкары должна будет предпринять два быстрых шага:

— осуществить закупку второй партии С-400, приостановленную ПСР. Ведь именно закупка второй партии, согласно контракту, включает передачу технологий, совместное производство и интеграцию программного обеспечения, что на самом деле нужно Турции;

— прекратить продавать дроны Украине.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)