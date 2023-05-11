Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях

Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин 10 мая назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора об обычных вооружениях в Европе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в Париже в 1990 году. Таким образом, палаты Федерального собрания смогут рассмотреть денонсацию этого договора.

Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, однако ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.

До этого, 31 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совете Безопасности примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. В том числе он указал, что в начале 2000-х годов Вашингтон отказался утвердить ДОВСЕ, что разрушило «фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере».

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.