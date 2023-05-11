Войти
Известия.ru

Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях

53
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/МИД РФ

Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин 10 мая назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации договора об обычных вооружениях в Европе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в Париже в 1990 году. Таким образом, палаты Федерального собрания смогут рассмотреть денонсацию этого договора.

Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, однако ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире в области международной безопасности. Она указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.

До этого, 31 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя привел в Совете Безопасности примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. В том числе он указал, что в начале 2000-х годов Вашингтон отказался утвердить ДОВСЕ, что разрушило «фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере».

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.


В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
ОБСЕ
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
03.02.2022
Опубликованы ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
19.12.2007
Угроза или аргумент?
08.11.2007
ДОВСЕ: отказ от двойных стандартов
17.07.2007
ДОВСЕ. Вперед к железному занавесу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие