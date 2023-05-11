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РИА Новости

В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов на спецоперацию

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Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В ГД готовят проект, позволяющий призывать мигрантов с российским гражданством на СВО

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) готовит законопроект, позволяющий призывать на спецоперацию приобретших гражданство РФ мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья, а также призвал активно использовать их в стройбате, в том числе на передовой.

"О моей инициативе уравнять в воинской обязанности граждан России, у кого нет другой родины и паспорта, с приобретшими российское гражданство мигрантами (я говорил о выходцах из среднеазиатских республик, но на самом деле речь идет о всех, в т.ч. Закавказье)… Речь о возможности мобилизации и призыва с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2-3 во взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину... А также об активном использовании в качестве стройбата, в том числе на передовой", - написал он в своем телеграм-канале.

Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежит призыву.

"Они могут только добровольцами пойти в ВС РФ по контракту. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и – опочки - не подлежат призыву в Вооруженные силы России и мобилизации", - рассказал депутат.

По словам парламентария, он получает много комментариев и угроз в своем телеграм-канале по этой теме.

"А комментарии и угрозы, которые я здесь на ломаном русском языке получаю, типа "это не наша война - пусть русские и умирают, а нас не трогай", доказывают, что если такую паразитирующую психологию самым жестоким образом сейчас российской власти не сломать, в лице диаспор мы скоро можем получить в нашем тылу настоящую пятую колонну, враждебную российской государственности", - добавил Матвеев.

Также депутат подчеркнул, что проблему не решить без коренного изменения подходов власти и спецслужб к миграционной и демографической проблеме.

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