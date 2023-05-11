На параде Победы Путин объединил россиян тремя ключевыми словами

Президент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве.

Sohu: на параде Победы Путин охарактеризовал российский народ тремя ключевыми словами

Парад Победы в 2023 году "вышел за пределы воображения многих людей", цитирует пользователь Sohu обозревателя СМИ Сун Чжунпина. Частью этого "изысканного" мероприятия стала короткая, но убедительная речь президента России Владимира Путина, полная уверенности в победе Москвы над Киевом.

"Я много раз говорил о парадах на Красной площади. Сегодняшний (парад 9 мая 2023 года, — Прим. ИноСМИ) — самый короткий, но и самый изысканный, он вышел за пределы воображения многих людей", — заявил известный обозреватель СМИ Сун Чжунпин.

Накануне российского военного парада, посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории государства попытались совершить ряд нападений, набросивших мрачную тень на праздник.

В прямом эфире по всей стране передавали, как на Красной площади прогремело восклицание "Ура!" и запели такие знакомые всем песни, как "Прощание славянки", "Священная война", "Катюша" и "Союз нерушимый". Президент России Владимир Путин, как и всегда, присутствовал на мероприятии и выступил с речью, в которой подчеркнул, что "мы помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом".

По завершении парада корреспондент Chao News поговорил с Сун Чжунпином об общих впечатлениях от этого события.

Какие три ключевых слова содержала речь Путина?

На прошлогоднем параде речь Путина длилась 24 минуты, но в этот раз она оказалась гораздо короче и не заняла даже десяти минут.

По мнению Сун Чжунпина, три ключевых слова в его выступлении — это уверенность, отвага и решимость.

"Уверенность — это уверенность в победе в военном конфликте; отвага — это смелость провести военный парад, невзирая на удары со стороны Украины и ее угрозы, влияющие на народную мораль; решимость же означает столь же твердое намерение организовать парад, как и решимость удерживать передовую", — полагает Сун Чжунпин. По его мнению, Путин провел военный парад, чтобы укрепить боевой дух армии, успокоить людей и объединить россиян по всей стране.

Во время выступления президент затронул историю. Он сказал, что историю Второй мировой войны нельзя искажать, хотя именно этим, как он заявил, и занимается сейчас Запад, пытаясь изменить сложившийся послевоенный миропорядок и перевернуть традиционные ценности.

Путин подчеркнул, что украинский народ "стал заложником преступного режима, поддерживаемого западными хозяевами" и что западные государства продвигают в мире политику грубой силы, пытаются "задушить любые суверенные центры развития". Российский лидер заявил о необходимости установить многополярный мир и многостороннее устройство, добавив, что в вооруженном конфликта на Украине Россия стоит на стороне справедливости.

В речи Путин сравнил текущий конфликт с новой отечественной войной, войной против фашизма и даже терроризма, заявив о необходимости бороться до конца и победить, отметив, что любое вмешательство со стороны западных государств будет безрезультатным.

Почему так мало наземной техники? Почему отменили воздушную часть парада?

Те, кто знаком с парадами на Красной площади, могут почувствовать, что в этот раз мероприятие было более коротким, но мощным. Часть с показом техники была сильно сокращена, множество известных боевых единиц не были продемонстрированы, что разочаровало немало зрителей. Среди гусеничных машин появился только старый танк Т-34 времен Второй мировой войны, а основных боевых танков, самоходных артиллерийских установок, гусеничных БМП и полевых ЗРК видно не было.

Почему так? Неужели, как и предположили в мире, на Украину уходит столько техники, что показывать нечего?

Как известно, в прошлом году в параде приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и 131 единица наземной техники. В этом году, по предварительным расчетам, должны были появиться более 10 тысяч солдат и 125 единиц наземной техники — не намного меньше. Однако в реальности на параде было гораздо меньше машин.

"На самом деле, на репетициях парада присутствовали как раз 10 тысяч человек и 125 единиц техники". Сун Чжунпин полностью уверен, что недостатка в вооружениях нет. Парадную технику сократили, чтобы избежать возможных нежелательных ситуаций.

"На этот раз решили показать именно столько наземной техники, сколько и нужно. В текущей обстановке безопасность стоит на первом месте, — сказал Сун Чжунпин. — Чем дольше идет парад, тем выше риск возникновения сложностей, неконтролируемых ситуаций, которыми могут воспользоваться противники, чтобы устроить саботаж".

Что касается немногочисленных "звездных" вооружений, эксперт прокомментировал их так: "Т-34 не мог не появиться. В то время экипажи этого советского танка сражались с более мощными немецкими машинами — „Пантерой“, „Тигром“, тяжелым „Королевским тигром“. Храбрость и героизм народа помогли сделать из Т-34 духовный тотем, символизирующий победу в Великой Отечественной войне".

Сун Чжунпин высказался и про зенитную ракету С-400: "На войне очень важна противовоздушная оборона ключевых позиций. Одна ракета С-400 может защищать территории площадью до 500 тысяч квадратных километров. Можно сказать, что она стала „защитной рубашкой“ подконтрольных России земель".

Межконтинентальная ракета "Ярс", показанная последней, является, по мнению Сун Чжунпина, "регалией, обеспечивающей порядок в стране": "Ее можно запустить без опоры на позицию и быстро. Это означает, что США тяжело ее обнаружить и уничтожить. „Ярс“ очень боятся, так что он удерживает Америку и НАТО от прямого вмешательства".

<...> В прошлые годы на параде показывали и стратегический бомбардировщик Ту-160, и гигантский Ан-24, и истребители Су-57. Составленные из них формирования выглядели очень эффектно. Но в этом году воздушная часть парада была отменена, почему?

"Вообще в прошлом году летный строй был включен в репетиции парада, однако потом его отменили — из-за неблагоприятной погоды. <...> Скорее всего, в этом году причина та же", — считает китайский эксперт.

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Россия и Запад ожесточенно борются друг с другом на Украине. Кто из них стиснув зубы пойдет до конца?

Сейчас в центре конфликта на Украине — Артемовск в Донбассе. Именно там две армии сражаются уже более полугода. Исход этой борьбы — предмет внимания всего мира.

Почему Артемовск, этот крошечный городок, так тяжело взять? "Дело в том, что с 2014 года НАТО помогала ВСУ укреплять оборону в Донбассе, особенно в районе Артемовска. Вместе они соорудили множество подземных укреплений, которые должны были предотвратить стремительный разгром украинской армии российской или ее окружение", — сказал Сун Чжунпин. По его мнению, теперь Артемовск для Москвы — действительно "крепкий орешек". <...>

Сейчас конфликт достиг стадии тупика. Украинский президент Владимир Зеленский постоянно обращается к западным союзникам с просьбами о новых вооружениях, особенно тяжелых — танках, ракетных установках или истребителях. Тем не менее в СМИ нередко мелькают новости о том, что запасы боеприпасов США и Европы уже на исходе.

Если сравнить возможности ВПК России и Запада, у кого больше шансов продержаться в этом жестком конфликте на истощение?

Сун Чжунпин придерживается точки зрения "у каждого свои сильные и слабые стороны": "Западное оружие, в частности американское, передовое и отличается комплексным характером, особенно в области информационно-разведывательной поддержки, которая оказывалась Украине" <...>. В то же время Россия обладает более совершенной системой ВПК и ее заводы начали работать на полную мощность. Украина же полагается на поддержку США и ЕС.

Военно-промышленные комплексы Америки и Германии мощно развиты, однако возьмем "королей наземной войны" — основные боевые танки. Специализирующиеся на них заводы в этих двух странах остановили производство много лет назад, поэтому для использования доступны только уже имеющиеся машины. Чтобы предоставить их Киеву, боевые единицы нужно обновить. Танк потерян в бою — значит, он утрачен безвозвратно.

Еще одна большая проблема для Украины — как сделать из военной помощи Запада настоящую боевую силу. "Раньше Украина все-таки была частью СССР, и ее армия была интегрирована в советскую оборонную систему. Переориентировать ее на американскую или европейскую — и неважно, идет речь о вооружениях или технологиях — это дело небыстрое".

Сун Чжунпин сообщил, что США постоянно подстрекают Польшу, Чехию и другие государства бывшей ОВД присылать Украине различное оружие советского производства: истребители МиГ-29, танки Т-72 и так далее. Она с ними уже знакома, а значит, может легко использовать. Однако с американскими F-16 и M1A1 у ВСУ все будет не так гладко.

"Конфликт на Украине идет уже больше года. Еще на раннем этапе множество прекрасно обученных солдат ВСУ были убиты, ранены или взяты в плен", — отметил Сун Чжунпин. Как он считает, сейчас Киев хочет натренировать новых людей, однако это тяжелая задача, которую уже не получится выполнить в короткие сроки, а Запад не может предоставить ему достаточную помощь. "Настало время для переговоров. Надеюсь, что Украина как можно раньше сможет восстановить мир".