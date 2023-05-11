Зеленский напуган. Он наконец понял: "контрнаступление" потерпит крах

WP: провал "контрнаступления" ВСУ снизит желание Запада оказывать Киеву военную помощь

Ажиотаж вокруг "контрнаступления" выйдет Киеву боком, пишет WP. Зеленский боится не соответствовать ожиданиям спонсоров, ведь превосходство на поле боя сейчас у России. Читатели издания сомневаются в победе ВСУ. По их мнению, шансов "вернуть" Крым у Киева нет.

Киев, Украина — ВСУ больше года сражаются с российской армией, превосходя имевшиеся ожидания. Но теперь высшее украинское руководство опасается, что результат предстоящего «контрнаступления», направленного на то, чтобы переломить ход военного конфликта с Россией, не оправдает связанного с ним ажиотажа.

«Ожидания от нашей будущей контрнаступательной кампании в мире переоценены», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью на прошлой неделе.

«Большинство людей... ждут чего-то грандиозного», — добавил министр, что, как он опасается, может привести к «эмоциональному разочарованию».

Запланированная «контратака», становящаяся для Киева возможной благодаря поставленному западному оружию и обучению войск, может стать наиболее важной фазой боевых действий, когда Украина стремится занять подконтрольные России территории и доказать, что она достойна постоянной американской и европейской поддержки.

Наступательные военные операции, как правило, требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска буквально вгрызлись в хорошо укрепленную оборону по всему фронту протяженностью в 1500 километров, трудно оценить, как далеко продвинется Украина в своих «контратаках».

Наращивание сил перед «контрнаступлением», подробности которого остаются в секрете, заставило украинских руководителей задуматься над трудным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?

Некоторые эксперты опасаются, что если украинцы потерпят неудачу, Киев лишится международной военной помощи или столкнется с новым давлением, требующим не продолжать боевые действия, а начать с Москвой переговоры, которые наверняка будут проходить на условиях России, что Украина назвала неприемлемым.

«Я считаю, что чем больше у нас побед на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», — сказал президент Владимир Зеленский в понедельник в интервью The Washington Post в своем сильно укрепленном здании правительственного штаба.

Киев стремится совершить быстрый прорыв в той ситуации, когда, по сути военные действия на востоке и юге страны превратились в изнурительное артиллерийское сражение, в котором ни одна из сторон не добивается значительных территориальных успехов. Эксперты говорят, что будет сложно, если вообще возможно, оттеснить русских на их позиции до начала спецоперации 24 февраля 2022 года, когда Москва занимала лишь части Луганска и Донецка, а также Крымский полуостров.

По словам Резникова, западные партнеры сказали ему, что им нужен «пример успеха, потому что мы должны продемонстрировать его нашим народам ... Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?»

Крупный успех мог бы обеспечить бо́льшие поставки западных вооружений и боеприпасов, необходимых Украине для продолжения борьбы, и обеспечить столь необходимый моральный подъем для гражданского населения, которое воодушевлялось стойкостью украинских сил против попыток России захватить Киев весной прошлого года, а затем их неожиданным осенним наступлением на Харьковщине.

Но сейчас преимущество на местности, также в личном составе вооруженных сил — у России. По словам Резникова, в настоящее время на украинском театре военных действий сосредоточено около 500 000 российских военнослужащих, из которых не менее 300 000 находятся собственно на территории Украины.

Одной из ключевых задач Киева и, возможно, начальным признаком успеха, может стать разрушение «сухопутного моста» между материковой Россией и Крымом, перекрытие важнейших путей снабжения российских войск в Запорожской области и изоляция российских баз на полуострове.

Еще одним важным императивом является восстановление контроля над чрезвычайно ценными объектами критической инфраструктуры, включая Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе атомную электростанцию, расположенную в городе Энергодар, и Каховскую ГЭС на юге Херсонской области.

Признавая огромные препятствия для осуществления этого, украинские лидеры продолжают требовать от сторонников на Западе дополнительных материальных средств.

Украина будет готова начать штурм, «как только будет полностью поставлено то вооружение, которое было согласовано с нашими партнерами», — заявил Зеленский. Сроки «контрнаступления» также могут зависеть от погоды из-за не по сезону влажной почвы вдоль линии фронта страны.

Резников отметил, что «первое штурмовое формирование» Украины более чем на 90% готово к началу операции, но некоторые выделенные подразделения все еще заканчивают программы обучения за границей.

Огромная линия фронта создает множество потенциальных направлений для атаки ВСУ.

Украина могла бы сосредоточить усилия на юге и попытаться захватить город Мелитополь, который Россия сделала областной столицей Запорожья, а затем продвинуться вперед, пытаясь перерезать «сухопутный мост».

Украина также может атаковать сам Крым, вероятно, с помощью военно-морских операций и, возможно, даже с десантированием войсковых подразделений на берег. Однако на спутниковых снимках видны обширные траншеи, вырытые российскими войсками для подготовки к возможному нападению.

По другим сценариям, украинцы могут атаковать на восток через ожесточенно сражающийся город Бахмут или из города Купянск, стремясь восстановить контроль над районами в Луганской области.

Другим вариантом для украинцев может быть атака российских позиций через южный город Угледар в направлении Мариуполя на Азовском море.

Зеленский заявил, что считает повторный захват любой занятой русскими украинской территории «успехом».

«Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие средними... только потому, что не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, и где и когда мы будем действовать», — подчеркнул украинский лидер.

В идеале, по словам Резникова, в ходе «контрнаступления» ВСУ должны не только отвоевать села и города, но и «перерезать логистические цепи российских войск» и «снизить их наступательные возможности».

Западные лидеры настаивают на том, что Украина хорошо подготовлена к предстоящей борьбе.

Но оценки американской разведки, раскрытые в массовой утечке секретных документов на форуме Discord, выявили опасения США относительно способности Украины добиться значительного прогресса этой весной, отчасти из-за предполагаемых «недостатков в обучении и поставках боеприпасов».

«Сейчас мы проигрываем в небе», — заявил Зеленский в интервью The Post в Киеве. Президент Украины выступает за получение американских F-16. Президент США Джо Байден демонстративно отклонил запрос, заявив, что Зеленскому не нужны самолеты.

Зеленский заявил, что Украина не будет ждать истребителей, чтобы начать «контрнаступление», но ей «было бы намного легче», будь у ВСУ американские самолеты.

И хотя Украина недавно получила систему противоракетной обороны Patriot американского производства, «мы также должны помнить, что само по себе одно это название не защищает людей», — сказал Зеленский.

Усиление противовоздушной обороны является «приоритетом номер один», подчеркнул Резников.

Генерал Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенными силами Великобритании с 2013 по 2016 год, сказал, что есть опасения, что все еще истощенная система противовоздушной обороны Украины может столкнуться с массированными ударами российских ракет, как только начнется «контрнаступление».

По его словам, Вашингтону, возможно, придется отдать Киеву свои собственные системы ПВО, чтобы преодолеть эту уязвимость. «Способность Украины контролировать воздушное пространство вызывает сомнения», — сказал Бэрронс, добавив, что в течение всей зимы российской тактикой была попытка вывести из строя украинскую систему ПВО, которая в основном состояла из комплексов российского или советского производства.

По мере того, как украинское «контрнаступление» приближается, Киев призывает Запад к передаче ему более дальних ударных возможностей. Партнеры Украины уже давно выражают опасения, что подобные вооружения могут быть использованы для нанесения ударов внутри России, что может спровоцировать серьезную эскалацию со стороны Москвы. Но, по мнению Зеленского, отсутствие такого оружия ставит Украину в невыгодное положение.

«Откровенно говоря, я не совсем понимаю, почему мы не можем получить дальнобойные ракетные системы», — сказал он, сославшись на заверения в том, что Украина не будет использовать такую технику для нанесения ударов по территории России, чего опасаются некоторые союзники.

По словам президента Украины, из-за отсутствия такой техники ВСУ после взятия южного города Херсона в ноябре не смогли вытеснить российские войска с территории, которую они контролируют прямо за Днепром.

«Оттуда они могут взять войска и двинуть их на восток или на юг. Таким образом они усиливают свои позиции, — сказал Зеленский. — Почему? Потому что они знают, что мы не можем до них добраться... и мы страдаем каждый день, потому что у них есть возможность стрелять по нашей территории».

Российские силы в Херсоне знали, что Украине не хватает средств для нанесения ударов на дальние расстояния, поэтому «они отвели все свои командные пункты, склады горючего, склады боеприпасов более чем на 120 километров», — отметил Резников.

«Вот почему нам нужно что-то существенное с дальностью полета 150 километров, — добавил он. — Русским стало сложнее логистически. Но нам нужно бить по ним все глубже и глубже».

Авторы: Шиобхан О’Грэйди (Shiobhan O’Grady), Изабель Куршудян (Isabell Khurshudyan)

Комментарии читателей:

Donalld

Прежде чем вы на меня нападете как на симпатизанта Путину, постарайтесь быть непредвзятыми. Реальность: эта война на истощение должна закончиться, и Россия не возвращает ВСЕ земли, которые она завоевала. Также, в отличие от 1939 года, Путин НЕ собирается ни нападать на страны НАТО, ни захватывать Европу. Это просто нагнетание страха. Посадите обе стороны за стол переговоров, какое бы давление для этого ни потребовалось. Четыре факта: этот конфликт может продолжаться бесконечно, это бездонная яма для американских налогов, санкции потерпели неудачу, а посредничество Китая в достижении мира было бы катастрофой… переговоры, СЕЙЧАС!

peshak1

Хватит тратить мои налоги на эту Украину.

Украина никогда не победит.

Зеленскому нужно вернуться к его карьере комедианта. Предложите ему работу в Голливуде, и я уверен, он согласится.

Boris Jones

Конечно, украинское «контрнаступление» не будет таким масштабным, как ожидается. Буквально все, что нам говорят об этом конфликте, является пропагандой, призванной заставить нас смотреть на кризис определенным образом, а не через правдивые факты.

Идея о том, что украинцы действительно могут вернуть себе Донбасс и особенно Крым, не спровоцировав применения ядерного оружия, которое очень быстро перерастет в обмен на уровне Армагеддона, является опасной и самоубийственной фантазией.

Этот конфликт не может быть урегулирован военным путем и, если дипломатическое решение не будет найдено в ближайшее время, это приведет не только к гибели новых сотен тысяч украинцев, но и к просчету одной или другой стороны, который может обернуться вымиранием человечества.

allenj01

Реальная проблема заключается не в завышенных ожиданиях в отношении США и НАТО, а в решении предоставить Украине столько оружия, сколько необходимо ей, чтобы не проиграть, но и не победить. США рассматривают конфликт на Украине как мясорубку, уничтожающую или выводящую из строя большую часть российской армии. Удержание Украины в военном конфликте и продолжение борьбы — это способ дальнейшего уничтожения и выведения из строя дополнительных российских сил. Украина фактически втянута в конфронтацию, для ведения которой и была создана НАТО. И то, что Украина делает грязную работу за НАТО, рассматривается как благо для альянса, и США и НАТО будут продолжать поддерживать этот военный конфликт тлеющим, но без полной победы.

Ray Joseph Cormier

В декабре 2021 года Путин представил проект Договора о европейской безопасности. США отказались даже рассматривать его и вести переговоры. В своей высокомерной гордыне они не должны были этого делать.

Сейчас позиция США и Украины заключается в том, что мирных переговоров не будет до тех пор, пока Россия безоговорочно не капитулирует, не уйдет из Крыма и русскоязычных районов Юго-Восточной Украины, которые Украина обстреливает с 2014 года.

Этого никогда не произойдет. Так что это США и их марионетка Украина не хотят мира с США, используя украинцев для ослабления России.

BenShir

В отличие от многих, кто здесь комментирует, я был в Крыму и, кроме того, даже осматривал некоторые военные объекты. Я знаком с местностью и людьми. У Украины нулевые шансы на успешное вторжение в Крым. Нуль. Крым хорошо укреплен, и его жители в значительной степени враждебны по отношению к Киеву.

Украине было бы намного выгоднее нанести внезапный удар к северу от Харькова, захватить Белгород и держать этот город в заложниках. .... Я мог бы отметить сходство мышления между Вьетнамом и Украиной: во Вьетнаме мы не атаковали советские ЗРК, потому что боялись советской реакции. На Украине мы не разрешаем атаковать русские сайты, потому что боимся реакции России. Когда вы ведете войну, то вы либо сражаетесь изо всех сил, либо просто убираетесь.

Harcort_Fenton_Mudd

Один из худших советов, который только можно себе представить: переход на роль захватчика, «захват Белгорода». Торговать городами Россия не собирается, военные действия так не работают. Это нелепая, безумная идея.

George FS

Как ни странно, Россия с самого начала конфликта заявляла, что воюет с Западом, который использует украинцев в качестве своих марионеток. Хотя я не имею привычки верить России на слово, массовая поддержка Западом Украины и расширение членства в НАТО вблизи границ России позволяют предположить, что избиратели во многих странах теперь верят Путину: с Россией действительно воюет Запад.

Kevin DJ

Шумиха, ложь, дезинформация и пропаганда — это бренд Зеленского. Он работает против только наполовину преданной ему Западной Европы. США активно следят/шпионят за Зеленским, так что они в курсе всего, и никаких сюрпризов ожидать не стоит. Западная пресса любит преподносить украинский конфликт как романтическую войну добра со злом, чтобы продавать газеты своим неосведомленным читателям. Раньше я оценивал Зеленского выше, потому что в прошлом у него была способность встряхнуть и пристыдить большую часть мира, чтобы она поддержала его. Но те дни давно прошли. Большинство людей в мире говорят о том, что необходимо добиться мира и положить конец этому конфликту. Внимательно следите за новостями.

CMoore

Если посмотреть на все цинично, то почему мы должны останавливаться? Украина делает свою работу, потому что мы сохраняем все наши бронетанковые дивизии, которые у нас просто стоят в Техасе, Джорджии и других местах. Украина делает за нас нашу работу. Причина номер один, по которой у нас наша армия — это Россия. А ведь украинцы обескровливают русских. Республиканцы продолжают кричать, что мы истощаем боезапас наших вооруженных сил на случай, если нам придется воевать. Воевать с кем? Ни с кем другим не стоит вступать в сухопутную войну.

Jayess Bleasdale

Успеха Украина не достигнет.

США хотят продолжения этого кровопролития.

Они потратили СТОЛЬКО денег на оружие, которые должно были пойти народу США.

НО люди в США глупые (отсутствие знаний и понимания истории).

McLeanGator

У США очень ограниченные стратегические интересы на Украине. Мы должны заставить Зеленского заключить мир сейчас и сказать Европе, что любые будущие действия России — это их проблема, и что они сами должны подготовить свои армии.

Darth Vapor

«Эксперты говорят, что будет сложно, если вообще возможно, оттеснить русских на их позиции до начала спецоперации 24 февраля 2022 года, когда Москва занимала лишь части Луганска и Донецка, а также Крымский полуостров».

Шансы действительно не в пользу Украины. Это простая истина. WP следует предоставить этим экспертам гораздо больше информационного пространства, чтобы они могли информировать массы. Я знаю, что демократы здесь будут протестовать, но трезвый анализ говорит о том, что только знающие люди могут помочь нам вернуться с небес на землю в существующую реальность.

Alan on Guitar

Разумный подход.