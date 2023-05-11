Россия десятилетиями спокойно шпионила за НАТО. США только обнаружили это

BI: Россия 20 лет спокойно шпионила за НАТО. США обнаружили это только сейчас

США нейтрализовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого Россия якобы шпионила за членами НАТО, пишет Business Insider. Как утверждают в Вашингтоне, Москва успешно пользовалась им почти 20 лет.

Американские власти выявили секретную сеть взломанных компьютеров, которую использовали агенты российских спецслужб, годами шпионившие за членами НАТО. Об этом во вторник рассказало Министерство юстиции США.

ФБР удалось заблокировать глобальную компьютерную сеть, которая была взломана с применением самой современной вредоносной программы Snake, отметило министерство в своем заявлении. В этих целях бюро по решению суда провело операцию по нейтрализации вредоносной программы на взломанных компьютерах, использовав программное средство, которое дало ей команду на самоуничтожение.

Подразделение из состава российской Федеральной службы безопасности (ФСБ, преемница советского КГБ) почти 20 лет пользовалось этой программой для кражи секретных документов из компьютерных систем в десятках стран мира, в том числе, в странах НАТО.

"Мы считаем, что Snake является самым современным и сложным средством кибершпионажа в арсенале ФСБ, – отметило во вторник в своей информационной сводке Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности США. – ФСБ использует Snake по всему миру для сбора секретных разведывательных данных, проникая с его помощью в государственные сети, научно-исследовательские учреждения и СМИ".

Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности подробно рассказало об одном конкретном случае, когда агенты ФСБ при помощи Snake сумели "получить доступ к секретной документации по международным отношениям и украсть ее, а также осуществить перехват важной дипломатической переписки" в неуказанной стране НАТО. Что касается США, ФСБ смогла проникнуть в ряд секторов, в том числе, в государственные учреждения, важные производственные предприятия, финансовые службы, сферу образования, СМИ и в сферу малого бизнеса, говорится в сводке агентства.

Согласно официальному заявлению ФБР, Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности вместе с партнерскими организациями из США и зарубежных стран изучило, как работает эта вредоносная программа. ФСБ при помощи Snake собирала данные из секретных компьютерных систем, включая те, что принадлежат странам НАТО. Потом она передавала эти данные через взломанные системы в США, а затем они попадали в Россию. Из-за такой схемы работы жертвам было трудно выяснить, как и к чему была подключена эта сеть.

Внимательно проанализировав Snake, ФБР со временем сумело расшифровать ее переписку, сообщило министерство юстиции. Затем бюро создало средство под названием Perseus, научив его связываться и общаться со Snake посредством особой системы. Это средство передало вредоносной программе команду на самоуничтожение.

"Российские спецслужбы на протяжении многих лет собирали разведывательную информацию посредством этой вредоносной программы, – отметил в своем заявлении директор Агентства национальной безопасности по вопросам кибербезопасности Роб Джойс (Rob Joyce). – Инфраструктура Snake расползлась по всему миру. Технические детали помогут многим организациям в поиске и устранении этого вредоносного программного обеспечения по всему миру".

Руководство министерства юстиции высоко оценило работу ФБР по нейтрализации сети ФСБ.

"Министерство юстиции совместно с зарубежными партнерами демонтировало глобальную сеть зараженных вирусом компьютеров, которой российское государство пользовалось почти 20 лет для ведения кибершпионажа, в том числе, против наших союзников по НАТО", – подчеркнул в своем заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд.

"Мы будем и дальше укреплять нашу коллективную оборону, защищаясь от дестабилизирующих попыток российского режима ослабить безопасность США и наших союзников", – продолжил он.

Автор статьи: Джейк Эпстейн (Jake Epstein)