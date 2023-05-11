Войти
ИноСМИ

Россия десятилетиями спокойно шпионила за НАТО. США только обнаружили это

49
0
0
Информационные технологии
Информационные технологии.
Источник изображения: © РИА Новости Наталья Селиверстова

BI: Россия 20 лет спокойно шпионила за НАТО. США обнаружили это только сейчас

США нейтрализовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого Россия якобы шпионила за членами НАТО, пишет Business Insider. Как утверждают в Вашингтоне, Москва успешно пользовалась им почти 20 лет.

Американские власти выявили секретную сеть взломанных компьютеров, которую использовали агенты российских спецслужб, годами шпионившие за членами НАТО. Об этом во вторник рассказало Министерство юстиции США.

ФБР удалось заблокировать глобальную компьютерную сеть, которая была взломана с применением самой современной вредоносной программы Snake, отметило министерство в своем заявлении. В этих целях бюро по решению суда провело операцию по нейтрализации вредоносной программы на взломанных компьютерах, использовав программное средство, которое дало ей команду на самоуничтожение.

Подразделение из состава российской Федеральной службы безопасности (ФСБ, преемница советского КГБ) почти 20 лет пользовалось этой программой для кражи секретных документов из компьютерных систем в десятках стран мира, в том числе, в странах НАТО.

"Мы считаем, что Snake является самым современным и сложным средством кибершпионажа в арсенале ФСБ, – отметило во вторник в своей информационной сводке Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности США. – ФСБ использует Snake по всему миру для сбора секретных разведывательных данных, проникая с его помощью в государственные сети, научно-исследовательские учреждения и СМИ".

Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности подробно рассказало об одном конкретном случае, когда агенты ФСБ при помощи Snake сумели "получить доступ к секретной документации по международным отношениям и украсть ее, а также осуществить перехват важной дипломатической переписки" в неуказанной стране НАТО. Что касается США, ФСБ смогла проникнуть в ряд секторов, в том числе, в государственные учреждения, важные производственные предприятия, финансовые службы, сферу образования, СМИ и в сферу малого бизнеса, говорится в сводке агентства.

Согласно официальному заявлению ФБР, Агентство кибернетической и инфраструктурной безопасности вместе с партнерскими организациями из США и зарубежных стран изучило, как работает эта вредоносная программа. ФСБ при помощи Snake собирала данные из секретных компьютерных систем, включая те, что принадлежат странам НАТО. Потом она передавала эти данные через взломанные системы в США, а затем они попадали в Россию. Из-за такой схемы работы жертвам было трудно выяснить, как и к чему была подключена эта сеть.

Внимательно проанализировав Snake, ФБР со временем сумело расшифровать ее переписку, сообщило министерство юстиции. Затем бюро создало средство под названием Perseus, научив его связываться и общаться со Snake посредством особой системы. Это средство передало вредоносной программе команду на самоуничтожение.

"Российские спецслужбы на протяжении многих лет собирали разведывательную информацию посредством этой вредоносной программы, – отметил в своем заявлении директор Агентства национальной безопасности по вопросам кибербезопасности Роб Джойс (Rob Joyce). – Инфраструктура Snake расползлась по всему миру. Технические детали помогут многим организациям в поиске и устранении этого вредоносного программного обеспечения по всему миру".

Руководство министерства юстиции высоко оценило работу ФБР по нейтрализации сети ФСБ.

"Министерство юстиции совместно с зарубежными партнерами демонтировало глобальную сеть зараженных вирусом компьютеров, которой российское государство пользовалось почти 20 лет для ведения кибершпионажа, в том числе, против наших союзников по НАТО", – подчеркнул в своем заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд.

"Мы будем и дальше укреплять нашу коллективную оборону, защищаясь от дестабилизирующих попыток российского режима ослабить безопасность США и наших союзников", – продолжил он.

Автор статьи: Джейк Эпстейн (Jake Epstein)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
24.03.2022
Сергей Беляев: членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет военно-политические последствия
13.04.2021
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк (Телеграф, Украина)
12.04.2021
"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой
19.11.2018
Пекин переходит в наступление
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
22.12.2016
Военные моряки развернули подводный интернет
12.11.2014
Новые смыслы военной доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие