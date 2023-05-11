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ЦАМТО

Fincantieri продолжает переговоры с Индонезией по поставке 6 фрегатов класса FREMM

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Два построенных итальянским судостроительным объединением Fincantieri фрегата типа FREMM ВМС Италии. На переднем плане фрегат в противолодочном варианте (ASW), за ним следует фрегат в многоцелевом варианте (GP). 2018 год
Два построенных итальянским судостроительным объединением Fincantieri фрегата типа FREMM ВМС Италии. На переднем плане фрегат в противолодочном варианте (ASW), за ним следует фрегат в многоцелевом варианте (GP). 2018 год.
Источник изображения: ВМС Италии

ЦАМТО, 10 мая. Итальянская судостроительная компания Fincantieri продолжает переговоры с Индонезией относительно условий вступления в силу контракта на строительство фрегатов класса FREMM.

Как сообщает Shephard Media, несмотря на подписание контракта на поставку Индонезии фрегатов FREMM в июне 2021 года, договор все еще не вступил в силу. Об этом изданию в преддверии выставки IMDEX Asia 2023 в Сингапуре заявил представитель Fincantieri.

По словам корпоративного чиновника из Fincantieri, компания также провела несколько раундов переговоров с представителями индонезийского оборонного ведомства по другим морским проектам, включая подводные лодки.

Как ранее сообщал ЦАМТО, итальянская компания Fincantieri 10 июня 2021 года объявила о подписании с Министерством обороны Индонезии контракта на поставку шести новых фрегатов класса FREMM, а также двух модернизированных фрегатов класса "Маэстрале" из состава ВМС Италии. Стоимость заказа, сроки поставки кораблей, а также степень участия в проекте индонезийских компаний на тот момент не раскрывались.

Как тогда было заявлено, Fincantieri выступит генеральным подрядчиком программы поставки. Строительство фрегатов обеспечит занятость нескольких итальянских верфей группы на ближайшие годы, а также других компаний сектора, включая Leonardo, многочисленные малые и средние компании. Проект предусматривает сотрудничество с индонезийской компанией PT PAL.

Планировалось, что модернизация и подготовка к продаже двух кораблей класса "Маэстрале", которые Fincantieri приобретет у ВМС Италии после их снятия с вооружения, также будет проводиться в Италии.

Фрегат класса "Бергамини" (FREMM) в многоцелевой версии представляет собой корабль длиной 144 м, шириной 19,7 м и полным водоизмещением около 6700 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину AVIO-GE 2500+G4 мощностью 32 МВт, позволяет развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность хода на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 145 человек.

Корабль вооружен 127/64-мм и 76/62-мм артиллерийскими установками, двумя восьмиконтейнерными ВПУ SYLVER A50 с 16 ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", двумя 25-мм ДУМВ, ПУ с 8 ПКР "Тесео"/"Отомат" Mk.2/A, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с торпедами MU-90. На палубе фрегата могут быть размещены два вертолета EH-101/NH-90.

Справочно:

В марте 2021 года подразделение планирования Министерства обороны Индонезии утвердило окончательный перечень, включающий четырех претендентов, для реализации программы закупки новых боевых кораблей для ВМС страны, которые должны последовать за приобретением фрегатов УРО класса "Мартадината" (SIGMA-10514).

В окончательный список вошли: предложенный голландской компании Damen улучшенный вариант фрегата SIGMA-10514, фрегат класса 30FFM японской судостроительной компании Mitsui, фрегат класса "Бергамини" (FREMM) итальянской Fincantieri и фрегат "Эрроухед-140" (Arrowhead-140) консорциума, возглавляемого Babcock International.

Новые корабли должны заменить фрегаты класса "Ахмад Яни" (Ahmad Yani / Van Speijk), которые были поставлены Индонезии из состава ВМС Нидерландов в 1980-х гг. Предполагалось, что общая стоимость программы поставки трех фрегатов составит 1,5 млрд. долл. без учета стоимости вооружения и боевых систем.

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Страны
Индонезия
Италия
Нидерланды
Сингапуp
Продукция
EH-101
IMPACT
NH90
Otomat
Компании
Babcock
Damen Shipyards
Fincantieri
Leonardo
PT. PAL
Проекты
Aster ЗУР
DCNS FREMM
SIGMA 10514
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