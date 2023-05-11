Процесс испытаний систем ПВО С-400 покажет в Санкт-Петербурге Обуховский завод

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод проведёт 15 мая в Санкт-Петербурге демонстрационный показ испытаний специальной техники, разработки в области машиностроения, беспилотных и аддитивных технологий, сообщила в среду пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в который входит предприятие.

"Мероприятие начнётся с демонстрации процесса испытаний С-400 "Триумф" в климатических камерах Испытательного комплекса Обуховского завода", - сказано в сообщении.

Следующим этапом программы станет показ прототипа российского электрического кроссовера "E-Neva".

"Автомобиль создан на базе разработанной ранее платформы электрического и газоэлектрического транспорта "E-Neva", он объединяет в себе экономичность электромобиля с мощностью и проходимостью внедорожника", - говорится в пресс-релизе.

Также будет представлен новый грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения.

"Изделие предназначено для использования на дорогах общего пользования всех категорий, в том числе в условиях бездорожья. Тягач призван заместить ушедших с российского рынка иностранных производителей подобной техники", - сказано в сообщении.

Кроме того, состоится презентация беспилотного оборудования, разработанного специалистами завода и производимого на площадке предприятия, информирует пресс-служба.

По её данным, в ходе показа можно будет увидеть новые разработки Научно-исследовательского института прикладного материаловедения завода, в том числе бронекерамику и атомайзер (устройство для получения металлического порошка, используемого в работе металлических 3D-принтеров).

Демонстрационный показ будет организован для представителей СМИ в преддверии 160-й годовщины Обуховского завода, отмечаемой 16 мая.

С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей) - зенитная ракетная система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия. Предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.