Компания Baykar поставила БЛА "Байрактар TB2" силам безопасности Косово

ЦАМТО, 10 мая. Как сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в Приштине, силы безопасности Косово получили пять БЛА "Байрактар TB2". Поставка выполнена через семь месяцев после подписания соглашения с компанией-производителем.

"Байрактар TB2" были доставлены несколько дней назад в международный аэропорт Приштины. Силы безопасности приняли БЛА в преддверии крупнейших международных учений Defender Europe 23, в которых Косово примет участие во второй раз. Как заявлено, вместе с БЛА были поставлены средства обнаружения и управления.

Ранее о продаже "Байрактар TB2" Косово официально не сообщалось. По информации издания, контракт на поставку БЛА подписал в 2022 году министр обороны Косово Арменд Мехай (Armend Mehaj). Предварительно, в феврале 2022 года, предприятие компании Baykar Technologies посетила президент Косово Вьоса Османи.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

Спрос на турецкие БЛА "Байрактар TB2" в Европе возрос после начала их применения в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине. Польша в прошлом году стала первой страной-членом ЕС и НАТО, которая приобрела данные БЛА.

Премьер-министр Турции недавно заявил, что заказанные в декабре 2022 года Албанией БЛА турецкого производства в ближайшее время будут приняты на вооружение.

Власти Сербии также активно закупают разведывательные и разведывательно-ударные БЛА.