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Потери будут ужасными. США толкают Украину к катастрофе

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Breitbart: в США признали неготовность Украины к контрнаступлению

США выделили Украине очередной финансовый транш для организации "весеннего контрнаступления", пишет Breitbart. Однако это не поможет ликвидировать снарядный голод, а атакующие действия чреваты для ВСУ ужасными потерями.

Администрация Байдена во вторник объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов, в результате чего общая сумма с начала российско-украинского конфликта составит 36,9 миллиарда долларов.

“Сегодня министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины и укрепить ее противовоздушную оборону", — говорится в заявлении Пентагона.

Теперь оборудование будет поступать не с военных складов США, как раньше, а закупаться у оборонных подрядчиков из фонда, известного как "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Пентагон особо отметил закупку 155-мм артиллерийских снарядов, с поставкой которых Запад испытывает определенные проблемы, учитывая темпы их расходования украинскими военными.

В Пентагоне также подчеркнули, что закупят “дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы” для Украины. В недавних якобы слитых документах Пентагона было предупреждение о том, что у Украины на исходе боеприпасы для ПВО. Согласно одному документу от 28 февраля, ракеты для систем ПВО С-300 и "Бук" у нее закончатся к 3 мая и 13 апреля соответственно. Предполагаемый дефицит сулит ужасную картину для украинских передовых подразделений:

"Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит еще против двух-трех волн ударов. По мере того, как заканчиваются боеприпасы первого уровня защиты, нормы расхода второго и третьего уровней будут увеличиваться, снижая способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот".

Украина пытается организовать “весеннее” контрнаступление против российских войск, но налицо признаки неготовности к нему.

Президент Чехии Петр Павел, который недавно встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал следующее: “По-видимому, украинцам все еще кажется, что для успешного начала операции у них есть не все. Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году”, — отметил Павел, добавив, что контрнаступление чревато для Украины “ужасными потерями”, поэтому провала допускать нельзя.

“Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования поставок топлива. В этом году есть лишь один шанс, поэтому он должен быть успешным”, — подчеркнул чех.

Автор: Кристина Вонг (Kristina Wong)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Чехия
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