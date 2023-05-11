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ТАСС

Японский депутат призвал прислушаться к Путину после его речи на параде Победы

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В.Путин на параде Победы 9 мая 2022 года
В.Путин на параде Победы 9 мая 2022 года.
Источник изображения: militarynews.ru

Мунэо Судзуки отметил, что скорейшее прекращение огня позволит не допустить жертв

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества обновления Японии Мунэо Судзуки считает, что к мнению президента РФ Владимира Путина по поводу ситуации вокруг Украины стоит прислушаться после его выступления 9 мая на параде Победы на Красной площади. Об этом он написал в среду в своем личном блоге.

"Путин заявил, что хочет решить эту проблему (ситуацию вокруг Украины - прим. ТАСС) мирным путем, но недружественные страны не дают [России] этого сделать. Кроме того, они пытаются уничтожить Россию. В истории не было ни одной войны, которая бы не заканчивалась. Но скорейшее прекращение огня позволит не допустить жертв. Не следует ли нам учитывать, что президенту Путину есть что сказать?" - отметил депутат.

Путин на параде Победы 9 мая заявил, что "настоящая война" вновь развязана против России, но страна обеспечит свою безопасность и защитит жителей Донбасса. Он обвинил в происходящем "западные глобалистские элиты", подчеркнув, что для Москвы недружественных народов нет "ни на Западе, ни на Востоке", и назвал нынешний режим в Киеве преступным, а украинский народ - его заложниками.

Мунэо Судзуки известен своими связями с Россией. Во время нахождения на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ он часто выступал в роли советника по тем или иным вопросам, касающимся отношений с РФ. После начала специальной военной операции РФ Судзуки неоднократно выступал с критикой действий стран Запада и Украины. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
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