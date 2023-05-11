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Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), денонсация договора будет проведена в ближайшее время, соответствующий указ президентом уже подписан. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия выходит из ДОВСЕ, решение об этом должен утвердить российский парламент. Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем, отвечающим за денонсацию договора, действие которого было приостановлено еще в 2007 году.

Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в г. Париже 19 ноября 1990 года

- говорится в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 г. между странами блока НАТО и Варшавского договора. Подписи под документом поставили представители 16 стран с одной стороны и шести с другой. Документ должен был установить безопасный военный баланс в Европе. После распада СССР и вступления части стран бывшего Варшавского договора в НАТО, установленные договором лимиты потеряли свой смысл и в 1999 году был подписан новый вариант ДОВСЕ, который ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, с западной стороны договор не ратифицировал никто.

В 2007 году Россия приостановила действие ДОВСЕ до тех пор, пока западные страны не приведут свои вооруженные силы в соответствие с договором и не ратифицируют его. Последние события показали, что ждать этого можно до бесконечности, Запад не намерен выполнять договор, а значит он теряет свой смысл.