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ЦАМТО

Концерн Rheinmetall планирует договориться о производстве ВиВТ на Украине в ближайшее время

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Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети
Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 10 мая. Немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и систем ПВО на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Welt со ссылкой на главу концерна Армина Паппергера.

"Помимо планов возможного производства на Украине нового танка "Panther" разработки Rheinmetall, о которых известно уже два месяца, он также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов", – пишет издание, передавая слова А.Паппергера, сказанные 9 мая на собрании акционеров.

Концерн рассчитывает на то, что в ближайшие недели ему удастся достичь договоренностей.

"Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – цитирует Welt главу концерна.

Как напоминает агентство, ранее, в марте, А.Паппергер сообщил о переговорах с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков и назвал примерную стоимость – 200 млн. евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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