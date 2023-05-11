Боррель: членство Украины в НАТО не зависит от генсека альянса

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, сказал, что решение о вероятном вступлении Украины в Североатлантический альянс зависит не от Йенса Столтенберга, генерального секретаря блока, а от членов НАТО.

"Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса", — сказал Боррель в разговоре с ведущим испанского ТВ-каналу Sexta.

Дипломат отметил, что вопрос присоединения Украины к НАТО сейчас не изучается, как и не обсуждался до начала российской спецоперации.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не присоединится к альянсу до завершения конфликта, но хотел бы помощи союзников в виде приглашения в блок уже сейчас. В сентябре прошлого года Зеленский сказал, что Киев подает заявку о присоединении к НАТО в ускоренном режиме.