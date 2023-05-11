Войти
ИноСМИ

Американский генерал признал: Запад боится победы Украины

51
0
0
Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография
Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Киева из-за российского ядерного оружия

Запад боится победы Украины из-за российского ядерного оружия, заявил бывший главком силами НАТО в Европе Филип Бридлав. Он признал, что риторика сдерживания, которую использует Путин, действует прекрасно.

"Запад создал для Путина безопасное убежище", – рассказал Scripps News отставной генерал ВВС США Филип Бридлав (Philip Breedlove). Он командовал войсками НАТО в Европе, когда Россия в 2014 году присоединила Крым. По словам генерала, Запад, запрещая Украине наносить удары по России натовским оружием, гарантирует Москве безопасность. США попались на удочку путинских угроз, отмечает военный.

"... Его (Путина – прим. ИноСМИ) словесная война, его запугивания, что на военном языке называется сдерживанием и устрашением, – это действует прекрасно. Мы на Западе боимся украинской победы. Потому что Путин снова и снова угрожает нам тем, чего мы боимся и о чем мы рассказали ему в самом начале конфликта. Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этих военных действий на Европу, – сказал генерал Бридлав. – Что он говорит нам почти ежедневно? Некие высокопоставленные люди в России по четыре-пять раз в неделю рассказывают, что, если произойдет это, будет применено ядерное оружие. Если произойдет то, будет ядерное оружие. Если Россия проиграет, будет ядерное оружие".

По словам генерала, из-за этого Запад поставил Украину в сложное положение. "Мы даем Украине достаточно для того, чтобы ее не разгромили на поле боя. Но я считаю очевидным, хотя об этом не говорят, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы", – заявил он.

Когда произошла крупная утечка американской разведывательной информации, Украина начала скрывать планы своего контрнаступления. Генерал Бридлав полагает, что эти планы предусматривают изоляцию Крыма, который стал плацдармом для проведения российского наступления. "Надеюсь, Украина воспользуется своими возможностями и перережет сухопутный мост в Крым, возьмет под свой контроль подачу воды на полуостров, отрежет Крымский мост, а затем подвергнет весь Крым нападению. Это вовсе необязательно должно быть наземное наступление. Это могут быть удары высокоточным оружием, продвижение на юг, насколько это возможно, а затем нанесение огневых ударов по Крыму, чтобы он постоянно подвергался опасности", – сказал генерал.

Автор статьи: Саша Ингбер (Sasha Ingber)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
29.09.2022
Военная машина НАТО подошла к границам России. Путин ее остановит
27.06.2022
Россия передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"
25.03.2022
Африка в целом сохраняет спокойствие на фоне широкого осуждения России по украинскому вопросу
03.01.2022
"России нужны океанские корабли - крейсеры, фрегаты, авианосцы"
23.06.2021
Hindustan Times (Индия): расшифровать треугольник Вашингтон – Москва – Пекин
06.12.2019
Новый альянс за мир: Трампу стоит пригласить Путина в НАТО (Handelsblatt, Германия)
06.06.2019
Глава МИД Белоруссии об американских базах в Польше: это серьезная ошибка (Wirtualna Polska, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие