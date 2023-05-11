Американский генерал признал: Запад боится победы Украины

Экс-главком НАТО Бридлав: Запад боится победы Киева из-за российского ядерного оружия

Запад боится победы Украины из-за российского ядерного оружия, заявил бывший главком силами НАТО в Европе Филип Бридлав. Он признал, что риторика сдерживания, которую использует Путин, действует прекрасно.

"Запад создал для Путина безопасное убежище", – рассказал Scripps News отставной генерал ВВС США Филип Бридлав (Philip Breedlove). Он командовал войсками НАТО в Европе, когда Россия в 2014 году присоединила Крым. По словам генерала, Запад, запрещая Украине наносить удары по России натовским оружием, гарантирует Москве безопасность. США попались на удочку путинских угроз, отмечает военный.

"... Его (Путина – прим. ИноСМИ) словесная война, его запугивания, что на военном языке называется сдерживанием и устрашением, – это действует прекрасно. Мы на Западе боимся украинской победы. Потому что Путин снова и снова угрожает нам тем, чего мы боимся и о чем мы рассказали ему в самом начале конфликта. Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этих военных действий на Европу, – сказал генерал Бридлав. – Что он говорит нам почти ежедневно? Некие высокопоставленные люди в России по четыре-пять раз в неделю рассказывают, что, если произойдет это, будет применено ядерное оружие. Если произойдет то, будет ядерное оружие. Если Россия проиграет, будет ядерное оружие".

По словам генерала, из-за этого Запад поставил Украину в сложное положение. "Мы даем Украине достаточно для того, чтобы ее не разгромили на поле боя. Но я считаю очевидным, хотя об этом не говорят, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы", – заявил он.

Когда произошла крупная утечка американской разведывательной информации, Украина начала скрывать планы своего контрнаступления. Генерал Бридлав полагает, что эти планы предусматривают изоляцию Крыма, который стал плацдармом для проведения российского наступления. "Надеюсь, Украина воспользуется своими возможностями и перережет сухопутный мост в Крым, возьмет под свой контроль подачу воды на полуостров, отрежет Крымский мост, а затем подвергнет весь Крым нападению. Это вовсе необязательно должно быть наземное наступление. Это могут быть удары высокоточным оружием, продвижение на юг, насколько это возможно, а затем нанесение огневых ударов по Крыму, чтобы он постоянно подвергался опасности", – сказал генерал.

Автор статьи: Саша Ингбер (Sasha Ingber)