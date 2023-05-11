Британская компания создала новую тактическую платформу для спецподразделений ВМС США

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Спецназ Военно-морских сил США в обозримом будущем получит на вооружение новые тактические водолазные платформы Shadow Seal, разработанные и созданные компанией JFD, входящей в структуру британской компании James Fisher and Sons plc.

Как сообщает The Naval News, новая передовая четырехместная тактическая платформа предназначена для спецподразделений военно-морских сил. Она представляет собой «чрезвычайно функциональное легкое тактическое водолазное транспортное средство», которое может перевозить четырех человек – пилота, штурмана и двух пассажиров, в надводном, полупогруженном и подводном режимах.

Издание сообщает, что платформа Shadow Seal может стать незаменимой для сил специальных операций, которым требуется преодолеть определенное расстояние на море. Платформа, адаптируемая к различным боевым требованиям, способна обеспечить выполнение поставленных задач.

В марте 2022 года компания-производитель объявила о стратегическом партнерстве с компанией BTM в рамках расширения своего присутствия в Соединенных Штатах. Затем BTM приобрела первую серийную модель Shadow Seal, что позволило начать обучение бойцов спецподразделений ВМС эксплуатации и обслуживанию данных платформ.

Как утверждает президент Blue Tide Marine Боб Падни, многоцелевая платформа позволит значительно модернизировать подводные возможности американского военно-морского спецназа и других подразделений, что скажется на результативности выполняемых в рамках различных миссий боевых задач.

Напомним, что платформа Shadow Seal была разработана Ortega Submersibles в Нидерландах, которая была приобретена JFD в 2019 году. Британская компания продолжила разработки, совершенствуя платформу и изучая опыт применения подразделений спецназа. В частности, были увеличены возможности платформы по дальности ее действия.

Западные СМИ сообщают, что платформа принимает участие в выставке SOF Week 2023, которая проходит 8–11 мая 2023 года. Участие в выставке позволит представить ведущие возможности компании в направлении создания подобных средств перемещения для морских спецподразделений.