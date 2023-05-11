Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за "напряженной ситуации"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины не стал принимать участие в заседании Военного комитета Североатлантического альянса "даже в формате видеоконференции"

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывая в среду заседание начальников генеральных штабов НАТО.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции", - заявил он, добавив, что о подготовке наступления ВСУ страны НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Бауэр пообещал продолжение всесторонней военной поддержки Киева со стороны НАТО.