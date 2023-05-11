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Военное обозрение

Госдеп США задействует искусственный интеллект для выявления «российской дезинформации» по Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон продолжает муссировать тему информационной войны, которую Россия якобы ведет против США. Чаще всего все обвинения, навроде вмешательств в предвыборные президентские кампании, оказываются откровенной подтасовкой, но это нисколько не смущает идеологов и чиновников Белого дома.

Теперь для поиска «российской дезинформации» американские власти намерены использовать нейросеть. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил во вторник во время выступления на мероприятии американской неправительственной организации Freedom House, что его ведомство разработало специальный алгоритм с функцией искусственного интеллекта. В задачи программной платформы входит поиск, анализ и выявление преднамеренных информационных вбросов в интернет, которые якобы осуществляют российские специалисты по поводу происходящего на Украине.

Как утверждает госсекретарь, Москва целенаправленно и активно распространяет дезинформацию в сети о специальной военной операции, которая «идет потоком». Для выявления информационных вбросов Госдеп разработал специальный онлайн-агрегатор контента, касающегося украинской тематики. Искусственный интеллект должен выявлять недостоверные данные, которыми власти США намерены делиться со своими партнерами по всему миру.

Мы содействуем развитию независимых СМИ и цифровой грамотности. Мы работаем с партнерами и научными кругами над достоверным выявлением фальсифицированных текстов, генерируемых российскими чат-ботами

— сообщил глава Госдепа.

Никаких доказательств того, что Россия якобы распространяет в интернет-пространстве заведомо ложные данные по украинской тематике госсекретарь не привел. Что, впрочем, характерно как для пропагандистской политики Белого дома в целом, так и самого Блинкена в особенности.

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США
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